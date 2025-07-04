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丹娜絲颱風將成形來勢洶洶 東港小琉球航線6日停航
受熱帶性低壓環流影響，東港、小琉球船班航線5日正常行駛，6日全日停航，7日則視海象另行公告；另今日下午1時起至5日全天，暫停載輸紅牌、黃牌重型機車；琉興航運則從今日下午3時起開始停航，並視海況再行公告。
根據中央氣象署資訊，熱帶性低氣壓不排除發展為今年第4號颱風「丹娜絲」，並朝台灣海峽甚至是台灣本島前進，東琉線聯營處及泰富輪等航運公司宣布，預估6日風浪將高達3公尺、風力7級，考量航行安全，6日全日停航。
東琉線聯營處表示，因受熱帶性低風壓影響，海況不佳，今日下午1時起至5日周六全天，暫停載輸紅牌、黃牌重型機車。琉興航運則從今日下午3時起開始停航，並視海況再行公告，若有相關即時異動資訊或後續颱風消息，將第一時間發布消息。
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