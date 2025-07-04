丹娜絲颱風將成形來勢洶洶 東港小琉球航線6日停航

連日的高溫讓不少人狂喝水和飲料來消暑，不少醫生也提醒一定要多補充水分，以免脫水、中暑。醫師劉博仁就表示，雖然補水很重要，但許多人都忽略電解質的重要性，若鈉和鉀不足，喝再多水也無法維持體液平衡。

2025-07-04 15:52