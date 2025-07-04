失智初期症狀與老化易混淆 自覺認知退化應當心

失智是漸進過程，醫師提醒初期症狀與老化易混淆，但失智症患者除記憶減退，還出現個性轉變、生活自理能力下降等，若自覺認知功能退化狀況持續6個月以上，建議就醫評估。

全台目前約有35萬名失智症患者，其中以阿茲海默症最多、占6、7成，台灣臨床失智症學會理事王培寧今天在衛教記者會中指出，不少民眾認為失智症是單一疾病，或和阿茲海默症畫上等號，其實是錯誤觀念。

「失智症是一個症候群。」王培寧解釋，有多種神經退化疾病都會導致失智症，主要可分為4大類型，包括以記憶力衰退為主的「阿茲海默型」、合併行動不便等巴金森症狀的「路易體型」、伴隨人格改變的「額顳葉型」，以及與中風等血管病變相關的「血管型失智症」。

目前全球已核准2款單株抗體新藥，可用於早期與輕度阿茲海默症患者，新藥今年6月底抵台開打治療患者，宣告失智症治療正式進入延緩病程惡化時代。

台灣臨床失智症學會監事胡朝榮說明，患者須符合3項條件才能進入療程，首先需透過MRI（磁振造影）確認是否為阿茲海默症，或有沒有明顯的腦血管疾病；其次要透過神經心理測驗確認病程是否夠早；最後是透過類澱粉蛋白正子造影（Amyloid PET）或脊髓液檢驗（CSF），確認是否有類澱粉蛋白沉積，並以ApoE4基因檢查排除容易有副作用的高風險族群。

王培寧提醒，失智症是漸進式的腦部認知功能退化疾病，初期症狀與老化相似易混淆，但失智症患者除了記憶等功能減退，還會有情緒個性的轉變，甚至出現對家人誤解等異常行為，生活自理能力逐漸下降。

為及早診斷，王培寧建議，若自覺認知功能退化症狀持續6個月以上，可就醫評估找出原因；若有相關家族病史者，應更積極就醫進一步檢查。