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健保署推動醫療去中心化 在宅急症照顧年底擬納入安寧

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署長石崇良說明，在宅急症將在今年底將擴大收案對象，擴大可涵蓋的感染範圍，也包含安寧照護，希望達到「去中心化」目標，減少民眾在醫院時間。記者李青縈／攝影
健保署長石崇良說明，在宅急症將在今年底將擴大收案對象，擴大可涵蓋的感染範圍，也包含安寧照護，希望達到「去中心化」目標，減少民眾在醫院時間。記者李青縈／攝影

衛福部健保署去年啟動「在宅急症照護試辦計畫」，收治適應症為尿路感染、軟組織感染、肺炎個案，讓患者免去住院在家接受治療。健保署長石崇良指出，預計今年底將擴大收案對象，擴大可涵蓋的感染範圍，也包含安寧照護，預估有5至7萬人受惠；希望達到「去中心化」目標，減少民眾在醫院時間。

根據健保署統計，台灣每年約有20萬人因感染住院，另有8萬人接受居家醫療、12萬人接受長照巡診。石崇良表示，從去年七月統計至今年五月底，在宅急症共收案約2955人，已有2786人結案；實際執行量明顯在今年才開始快速成長。結案2786人中，平均照護天數肺炎最多7.9天，尿路感染6.2天、軟組織6.2天，整體平均6.9天。

石崇良表示，八月要上路的門診靜脈抗生素治療（OPAT），不像在宅急症有限制對象，只要患者使用靜脈注射抗生素，經醫師評估可行且病人同意，就能使用此方案，讓行動自如患者不必住院，透過門診、急診方式到醫院注射。

而針對行動不便者可適用的在宅急症，未來也將比照OPAT方式，放寬感染症限制。石崇良說，預計在年底宣布相關規畫，但是因為給付方式將變動，仍有討論如何給付。另，不只感染症擴大，也將納入安寧照護，不少末期病患雖非感染症，卻因營養、電解質失衡、輸液、輸血、癌症疼痛控制等需求，也會納入在宅給付架構。

石崇良表示，依照推算，每三至四人就有一人一年內會因感染住院，等同約有五至七萬人次具備轉為門診或居家治療的潛力。不論是OPAT、在宅急症等政策，目標是要達到「去中心化」，讓可移動者在門診治療，活動力差、體弱者使用在宅照護，減少醫院病床壓力，把資源留給真正需要的重症患者。

明年將推「提早出院」，讓病患可先在住院觀察，等狀況穩定後轉為門診打抗生素，達到縮短住院天數目標。石崇良說，台灣平均住院天數為9到10天，相較OECD國家約5天，仍有優化空間。

健保署 患者 石崇良

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