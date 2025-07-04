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國1五股交流道將完成階段性工程 將調整北出動線

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國1五股交流道將完成階段性工程，將調整北出動線。圖／高公局提供
國1五股交流道將完成階段性工程，將調整北出動線。圖／高公局提供

交通部高公局今表示，刻正辦理國1五股交流道改善工程，除增設北入及北出匝道外，亦針對國1北上泰山轉接道至五股交流道，及五股交流道北出往台64線匝道進行拓寬改善。預期今年下半年配合工程進展，國1平面北出動線將有所調整，往五股新莊及台64、台65線之用路人，須提前於國1北向「37公里」處駛出，請用路人特別注意。

高公局表示，國1五股路段因可供平面、高架相互轉換，且五股交流道北出可通往台64、台65及五股、泰山、新莊等地區，交通需求龐大且車流交織頻繁、動線複雜，致經常發生壅塞。鑑此，高公局辦理改善工程將國1北上續行主線車輛與往五股出口車輛提前分流，同時將五股北出匝道由2車道拓寬為3車道，並增設高架匝道跨越楓江路通往新莊。

高公局表示，上述國1北上工程完工後，國1平面往五股出口之用路人，須依出口專用及出口預告標誌等設施，於里程「37公里」處駛出主線。高架往五股出口之用路人，則須於下泰山轉接道匝道時行駛右側車道，至平面後進入集散道駛出國道。此外，為確保主線與匝道車流能有效分流並減少交織衝突，泰山轉接道至五股出口路段將透過標線管制，禁止主線車輛駛入出口車道，避免對出口車輛產生干擾，進一步提升行車秩序。

為讓用路人提早習慣，高公局說，4月已啟動前置宣導作業，包含於北向39k-37k中央及外側設置「五股新莊靠右」及「台64台65靠右」直立式標誌，並於第4車道劃設「五股新莊」地面標字，引導往五股出口用路人逐漸習慣由37公里處駛出(如附圖2)。後續配合工程進展，亦將辦理通車宣導作業，包括於林口路段4處跨越橋及林口A北入匝道設置「往五股出口請提早由37K駛出」紅布條、於39k-37k中央及外側設置「往五股交流道限行最外車道」直立式標誌及於37公里處設置放大型里程標誌等方式，提醒用路人注意。

高公局表示，截至6月30日止，五股交流道改善工程預定進度為59.71%，實際進度達64.15%，超前4.44%。工程將採分階段方式推進，依序完成北上線泰山轉接道至五股交流道交織改善及北出匝道工程、台64線匝道拓寬工程，最後完成北入匝道工程，並依據實際施工進度，研擬階段性通車時程。待整體工程於116年完工後，預期可有效改善國1五股路段車流交織情形，紓解當地之交通壅塞，提升整體路網運作效率。

國1五股交流道將完成階段性工程，將調整北出動線。圖／高公局提供
國1五股交流道將完成階段性工程，將調整北出動線。圖／高公局提供

車道 高公局

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