「高蛋白」飲食暗藏退化風險？研究發現：適度降低攝取可延長壽命

高蛋白飲食長期以來被視為維持肌肉與促進健康的重要方式，但最新研究顯示，若攝取過量，可能在分子層面上對基因表現帶來壓力，加速老化。國際科學團隊發現，一種被稱為「長基因轉錄退化」（GLTD）的現象，隨年齡增長而更加明顯，而高蛋白飲食可能成為推波助瀾的因子。

家醫科醫師李思賢在臉書分享，研究指出，人體隨著年齡增長，越長的基因越容易出現表現下降，這種現象不僅在老鼠、小鼠等實驗動物觀察到，連人類與果蠅也有類似情形。主因與DNA損傷及轉錄壓力有關，當RNA聚合酶轉錄長基因時，猶如走在漫長且坑洞密布的道路上，更易出現「卡關」，且年齡增長使得修復系統效率下降。

值得注意的是，近期小鼠研究發現，高蛋白、低碳水飲食不僅未能延緩老化，反而讓長基因表現下滑更嚴重，並與壽命縮短、老化指標惡化相關。相比之下，適度降低蛋白質攝取（如減半）可延長壽命，並改善健康狀態。

動物性蛋白，特別是紅肉、乳製品及乳清蛋白，因富含支鏈胺基酸（BCAA）與甲硫胺酸，會強力刺激mTOR與IGF-1養分感測路徑，促進細胞生長，但也抑制修復機制、增加自由基與DNA損傷。相較之下，植物性蛋白質對GLTD影響較小。植物蛋白含胺基酸組成不同，刺激mTOR的能力較低。流行病學調查也顯示，以植物蛋白替代部分動物蛋白，能降低總死亡風險，甚至有實驗發現，純素飲食八週後，雙胞胎受試者的體重與血脂明顯改善。

科學界推測，高蛋白飲食可能透過增加自由基與代謝壓力，加重DNA損傷，或過度活化mTOR訊號抑制修復與自噬作用，最終加速基因不穩定。尤其長基因在轉錄過程需時更長，風險更高。不過專家提醒，這不代表應避免蛋白質攝取。中高齡族群適量蛋白質對維持肌肉與免疫力至關重要。關鍵在於「適量」與「來源選擇」，並與運動結合，才能讓蛋白質發揮正向作用而非形成代謝負擔。