大成集團重磅進軍高階寵物營養市場—全新品牌「固牧寵糧」首發八大機能配方

「全能營養、萬能生醫、毛能寵物」三大新廠 建構從研發到製造的垂直整合供應鏈

大成集團董事長韓家宇（中）以及寵物柴犬Lulu一同在gomo固牧寵糧發表會中亮相！從左到右分別是毛能寵物董事林伯成、毛能董事長梁建國、大成集團董事長韓家宇、總經理韓芳豪、毛能寵物副總經理曾淳偉。 圖／大成集團 提供

台灣農畜食品龍頭大成集團布局寵物營養產業再升級，總投資逾20億元的三大新廠建設——全能營養生技工廠、萬能生醫 GMP 動物疫苗廠，以及毛能寵物(gomo)結合鮮食肉與飼料製程的寵糧工廠，其中，全能營養生技工廠預計將於2026年第一季率先投產。

大成董事長韓家宇表示，台灣寵物食品與用品市場2024年規模已突破650億元，年成長率逾10%，其中高階機能型產品需求成長最為顯著。他強調：「食品安全與溯源透明，是台灣農畜與寵物產業下一階段在國際市場突圍的關鍵。」大成集團目前在寵物產業垂直整合佈局涵蓋功能性產品開發、營養研發、製程品管至品牌營運完整流程，不僅展現大成集團多年食品技術實力，更成功將核心專業延伸至寵物營養領域，提升集團整體供應韌性與國際市場競爭力。

大成集團-全能營養新生技工廠 。 圖／大成集團 提供

首度亮相: 八大機能性寵糧配方搶攻高端市場

大成集團旗下寵物營養品牌—固牧寵糧，於 7 月台北寵物展首次公開八款全新機能性配方，全面展現集團研發實力與科技製程，正式搶進高階寵物營養市場。

新品針對犬貓不同生命階段與健康需求設計，涵蓋腸胃保健、關節修護、腎臟平衡、皮毛養護等功能。導入全能營養研發的「水解胜肽蛋白＋功能益生菌」雙核心技術，並搭配專為毛孩開發的天然風味因子，兼顧營養吸收與食慾提升，滿足從預防保健到日常照護的多元營養所需。

gomo以「吃得安心，看得見的溯源」為品牌起點，全面採用大成集團「安心雞」、「大成鮮蛋」等可追溯原料來源，實現100%食材可追溯制度，回應新世代飼主對食品安全與健康的高度期待。

固牧寵糧-八大機能性寵糧配方。 圖／大成集團 提供

全能營養-科技升級，鎖定毛孩精準保健

大成集團全能營養生技工廠將於明年第一季正式投產，新廠融合三大關鍵技術-功能益生菌、複合酵素水解技術與深度固態發酵製程，並搭載全自動化生產系統，以「關燈工廠」的模式設計，即使夜間無人也能持續高效運作，大幅提升產能與品質穩定性。

全能營養聚焦於保健產品的科技研發，結合獸醫專業與生技應用，針對情緒調節、免疫支持、腸胃調理與關節護理等機能性需求，提供精準且科學的營養解方。

選擇gomo,就是選擇信任。 圖／大成集團 提供

內外通路雙發力 拓展東南亞與國際高階通路

gomo固牧寵糧產品目前已成功進駐全台超過 150 家實體據點，包括寵物公園、東森寵物、全聯、家樂福等大型寵物通路，並同步於蝦皮、酷澎、毛孩市集等主流電商平台佈局，形成線上線下整合式銷售網絡。產品上市以來，月均銷售量穩定成長15–20%，其中「腸胃保健」與「皮毛養護」配方更成為熱銷主力。隨著新廠即將量產，gomo將正式進軍 馬來西亞、新加坡、越南、泰國等東南亞市場，積極拓展國際高階通路，全面強化品牌在亞洲區的外銷動能與競爭佈局。

選擇 gomo，就是選擇信任，以「科學創新」與「全透明供應鏈」為實踐方向，實現「人寵同食」的理念，體現將毛孩視為家人般守護的初衷，從台灣出發、放眼國際，gomo也積極落實 ESG 與 CSR 行動，重視動物福祉，減少資源浪費、降低環境衝擊，致力創立更具責任感與永續價值的毛孩產業鏈，邁向具國際競爭力的透明營養品牌。

毛能寵物：https://www.gomopetfood.com/

台北寵物用品展

日期：2025/7/04 (五)～2025/7/7 (一)

時間：10am-6pm

地點：台北南港展覽館一館攤位4樓 N724