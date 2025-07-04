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部桃高水準除罕見高侵襲巨惡腫瘤 有這遺傳病史要注意

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃團隊成功切除巨惡腫瘤，執行任務醫師血液腫瘤科施霽修（右起）、骨科醫師陳奕舟、放射腫瘤科醫師高永碩。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃團隊成功切除巨惡腫瘤，執行任務醫師血液腫瘤科施霽修（右起）、骨科醫師陳奕舟、放射腫瘤科醫師高永碩。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院表示，日前成功為患者切除罕見具高侵襲，直徑超過10公分的巨大惡性腫瘤，展現跨專科整合的醫療實力。

部桃說明，患者為一名30多歲女性，因背部腫塊逐漸變大來就診，經影像與組織檢查確診為惡性周邊神經鞘瘤（MPNST），腫瘤直徑超過10公分，病灶快速擴張且伴隨咖啡牛奶斑，符合與神經纖維瘤第一型（NF1）相關的臨床特徵。此類腫瘤惡性度高，容易局部侵犯與遠端轉移，若未及時處置，後果恐將不堪設想。

手術由骨科醫師陳奕舟操刀，精準切除腫瘤並妥善處理周邊組織，術後恢復情形良好，無重大併發症。後續由放射腫瘤科醫師高永碩執行放射線治療，血液腫瘤科醫師施霽修負責化學治療，確保患者在術後可降低復發與轉移風險。這場與時間賽跑的醫療行動不僅完成高難度的腫瘤切除，更展現桃園醫院在腫瘤診療流程上的成熟度與高效協作，堪比醫學中心等級。

高永碩說明，惡性周邊神經鞘瘤屬於罕見高惡性軟組織肉瘤，病程變化快速且診斷困難，臨床上常見於有遺傳病史者，特別是罹患神經纖維瘤第一型的患者，應提高警覺。治療方針以完整手術切除為主，再搭配放療與化療以全面提升療效、延長存活期。桃園醫院透過各科緊密配合，讓患者在診斷、手術、術後治療到追蹤過程中，皆獲得完整的照護支持，提供病人最大的保障。

桃園醫院呼籲，民眾若發現身體有不明腫塊或異常變化，應及早就醫檢查，避免延誤診治時機。即使是罕見病症，只要及早發現、妥善處理，仍有機會獲得良好預後。

患者 桃園 腫瘤

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