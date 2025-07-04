天天吃恐痛風！營養專家曝「3美食」：默默加重腎臟負擔

根據衛福部統計，台灣平均每23人中就有1人痛風，男性更占據7成以上。暴飲暴食、飲酒過量、攝取太多高普林食物，都可能成為關鍵誘因。營養學者洪泰雄提醒，痛風屬於表面現象，體內的腎臟才真正需要擔心，常見的紅肉、海鮮及動物內臟，都有可能加重腎臟負擔。

洪泰雄日前在臉書發文指出，以下常見的3款美食，不少人天天吃，卻讓腎臟負擔越來越重，等抽血看到「肌酸酐上升」、「尿酸過高」、「蛋白尿」時，往往都來不及了。

1.紅肉（牛、豬、羊）

紅肉雖然蛋白質高，但同時含有較多飽和脂肪與普林，吃太多會增加腎臟代謝負擔、也可能讓血壓悄悄升高。

2.海鮮類（蝦、蟹、干貝、生魚片）

蝦、蟹、貝類雖然美味，但也是高普林食物，攝取後會在體內代謝成尿酸。長期累積，高尿酸不只導致痛風，還會慢性傷腎！

3.動物內臟（豬肝、雞心、雞胗）

台灣人愛吃滷味，豬肝、雞心總是滷得又香又入味。但內臟類是普林密度最高的食物之一，也是腎功能下降者的「地雷區」。

洪泰雄建議民眾，這3類食物一週盡量控制在1～2次，每餐多安排1碗蔬菜，選擇低油烹調法，並以糙米、燕麥、地瓜等低升糖全穀類為主，避免攝取過多含糖飲料，「腎臟是沉默的器官，壞了沒聲音。不要等到痛風發作、尿酸飆高、腎功能惡化，才開始後悔。」