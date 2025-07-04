故宮南院7/5無人機展演 重現浮世繪骷髏大浪
故宮南院「江戶浮世之美」無人機展演昨晚預演吸引上千人，明晚正式演出，浮世繪大師歌川國芳「相馬的古內裏」巨型骷髏、葛飾北齋「神奈川沖浪裏」大浪都將空中現身。
故宮南院告訴中央社記者，昨天的預演因氣候不佳延了1小時，不過精彩表演仍吸引上千民眾到院區觀賞，500架無人機搭配水舞、燈光、音樂變化，觀眾都大讚精彩。
故宮南院表示，明天晚間7時30分在至善湖正式展演，除巨型骷髏、神奈川大浪將霸氣現身南院建築之巔，還有歌川國芳「道行猫柳婬月影」裡化身役者的浮世貓咪、王羲之「平安何如奉橘三帖」的「平安」2字、「粉彩福祿壽葫蘆瓶」也將閃耀升空。
此外，無人機也會排出「2026台灣燈會」，宣傳明年在嘉義縣舉辦燈會。
故宮南院表示，「江戶浮世之美」展出至8月31日，展期即將過半，7月有超過50件展品將與大家告別，換「相馬的古內裏」等作品於7月底登場，還沒來看的要加快腳步。
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