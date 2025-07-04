熱帶低氣壓影響 台馬交通船南北之星6日停航

中央氣象署今天上午發布熱帶性低氣壓生成訊息，連江縣政府交通旅遊局下午宣布，南竿福澳港往返台北港交通船「南北之星」6日下午的替代班次停航。

交旅局公告指出，因應交通船「台馬之星」檢修，造成6日晚間南竿福澳港往基隆港夜航班次取消；原安排「南北之星」6日下午3時開航福澳港至台北港的替代航班，因海象不佳停航，呼籲原「台馬之星」訂位旅客盡早規畫行程。

另一艘台馬交通船「新台馬輪」航商上午宣布，今天晚間從基隆港往馬祖、明天上午從馬祖往基隆的航班，正常開航。

中央氣象署上午發布熱帶性低氣壓生成的訊息，預計明天清晨至上午有機會增強為今年第4號颱風丹娜絲，最接近台灣時間可能會是在6日至7日上半天。