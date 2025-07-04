腕隧道症候群嚴重到被「電醒」 針炙5周搞定手指麻木手掌無力

彰化縣45歲陳姓女子長期使用電腦工作，約半年前右手握按滑鼠時有麻麻感覺，到後來睡覺翻身，手腕處好像有電流通過，她數次被「電醒」覺得不對勁，求醫確診為腕隧道症候群，經針灸多次已沒不適感。

員榮醫療體系員榮醫院中醫部醫師吳晉廷今表示，陳姓患者稱為了工作需用電腦打字，右手抓握滑鼠，右手的食指、中指、無名指「麻麻的」持續數月，手指抓握越來越無力，開門、拿杯子手腕會痛，半夜會因右手好像有電流通過讓她感覺觸電到醒來，她曾求醫以藥物和復健等方式治療，未明顯改善。

吳晉廷診斷陳姓病人罹患腕隧道症候群，先針灸曲澤、內關等穴位，3天後回診她自述手指麻脹感減少一半，晚上不會痛醒，早上起床時手指有點脹脹的。當天針灸後的隔周回診，手指脹麻感大幅減輕，可正常抓握東西，再經4周針灸調理，手部抓握功能恢復正常，不需吃止痛、肌肉鬆弛劑等藥物。

吳晉廷說，腕隧道是由腕骨與屈肌支持帶構成的一條狹窄管道，內部容納正中神經與9條屈指肌腱，當腕隧道空間減少或內部壓力升高時，正中神經會受壓迫，導致感覺與運動障礙，民眾可輕敲正中神經通過區域看是否有觸電或酸痛感，或雙掌合併手腕向下彎曲一分鐘是否有酸痛感，如有可能罹患腕隧道症候群。

他說，針灸可促進局部血流供應，讓受損神經獲得更多氧氣與營養，也可調控釋放內啡肽、血清素、多巴胺，減少手部刺痛、灼熱感等效果，民眾如要預防腕隧道症候群，打電腦時可用手腕護具、滑鼠墊及手臂支撐架，至於復健方式是先把一隻手掌朝上，手臂打直，用另隻手將手掌向下扳，維持15秒，重覆5次再換手，還可將近端指節彎曲、彎掌指關節、四指握拳及握拳。