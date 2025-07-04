夏天避免熱衰竭不能只喝水…醫師曝4方法預防 這1物不能缺少

連日的高溫讓不少人狂喝水和飲料來消暑，不少醫生也提醒一定要多補充水分，以免脫水、中暑。醫師劉博仁就表示，雖然補水很重要，但許多人都忽略電解質的重要性，若鈉和鉀不足，喝再多水也無法維持體液平衡。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在臉書發文，解釋熱衰竭與熱中暑的區別，他說很多人分不清楚這兩種有何不同，其實「熱衰竭」是指身體過熱後，水分和電解質（像是鈉、鉀）大量流失，因而無法維持正常循環與散熱，通常會有大量流汗、頭暈無力、肌肉痙攣、噁心或嘔吐等症狀，假如沒有及時降溫或補充水分、電解質，就可能會變成「熱中暑」。

劉博仁說熱中暑是很危險的急症，特點是皮膚乾熱（反而不太流汗）、體溫升高超過40℃、意識混亂昏迷，甚至危及生命。

那要如何預防熱衰竭、熱中暑？劉博仁醫師提出4點建議：

避免高溫時段外出：中午到下午兩點是最熱的時候，盡量待在陰涼或空調處。 充足補水與電解質：不只喝白開水，長時間流汗要補充運動飲料或稀釋的電解質補充液。 穿著透氣衣物：避免深色、厚重材質。 留意身體警訊：一旦感到頭暈、噁心、心跳過快，要立刻休息降溫。

劉博仁強調，很多人只注意補水，卻忽略電解質的重要性，而電解質流失是中暑的常見原因，「尤其是鈉和鉀不足時，喝再多白開水也無法維持體液平衡，反而可能導致低鈉症或電解質失衡，出現頭痛、噁心、抽筋、嚴重甚至意識障礙」。

劉博仁醫師建議，若長時間大量流汗，最好喝一杯電解質飲料，再搭配一根香蕉或一杯柳橙汁，回家再吃一份新鮮蔬果，就能安全補充鈉鉀電解質，幫助身體快速恢復。