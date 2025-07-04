遠距醫療皮膚、眼科用最多 健保署攜扶輪社推「321計畫」補助

健保署自從2020年底啟動偏鄉遠距醫療服務後，至今已逾四年，今年8月更要擴大實施科別。健保署今天與扶輪社簽訂合作備忘錄MOU，攜手展開「321計畫」，將由扶輪社捐贈偏鄉所需醫療項目。根據健保署分析，去年服務人次跟服務人數跟前一年都幾乎翻倍，顯示需求存在。

健保署今與扶輪社建立「321」目標合作平台，以3年為一期，由健保署提供偏鄉遠距計畫區域內、約200個鄉鎮市或地點有遠距醫療設備需求的院所及項目清單，由扶輪社無償捐贈，預計投入1000萬元以上；希望提升在地數位醫療技術與遠距會診品質，強化偏鄉民眾之醫療服務可近性，縮短城鄉差距與健康平權。

石崇良說，今年8月1日起將擴大遠距醫療的適用範圍，不再限於特定科別，復健科、精神科、心理師及早期療育等服務也將納入健保給付，只要是當地資源不足，即可申請補助。同時，涵蓋的區域也將從原住民族地區延伸至城鄉交界、資源相對匱乏的「不山不市」地帶，預估將擴及135多個鄉鎮，涵蓋人口達180萬人。

健保署醫務管理組副組長賴彥壯說，目前遠距醫療已涵蓋八個專科領域，其中皮膚科與眼科的使用率最高，分別為42.4%與41%。此外，耳鼻喉科、胸腔內科、消化內科、神經科與心臟血管內科等也有穩定的服務需求，顯示此項服務具備持續推廣的必要性。

賴彥壯指出，遠距醫療服務在近年快速成長。2023年服務人次為8850人，2024年已攀升至1萬5701人，顯示民眾接受度與需求大幅提升。