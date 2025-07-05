超認真在推理！《名偵探柯南：獨眼的殘像》為何能再度締造影史票房紀錄？

動畫電影《名偵探柯南：獨眼的殘像》是《名偵探柯南》劇場版系列的第28部作品，也是連續第3年突破100億日圓的柯南電影。



《名偵探柯南》自1994年連載至今，它早已成了日本最具代表性的漫畫經典，在青山剛昌筆下，這是部描述高中生偵探工藤新一被黑衣組織灌下神祕藥物導致自己縮小後，他試圖調查該組織，以及破獲其他各種案件，找出讓自己能夠恢復原狀之解藥的故事。

變回國小生的他，情急之下化名江戶川柯南，寄住在青梅竹馬毛利蘭和其父親兩光偵探毛利小五郎家中，憑藉過人的推理能力和阿笠博士發明的各種道具，他躲在幕後偵破了各種殺人案件，毛利也被封為「沈睡的小五郎」。

由於人物個性鮮明、角色立體，在強大的世界觀塑造下，《名偵探柯南》很快就受到各界迴響，發行至今不僅單行本已經破百冊，電影版更達到了28部之多。

一直以來，只要《名偵探柯南》系列電影上映，它就是票房保證，除了日本上映都接連破紀錄，就連海外市場的超高票房表現，都見證柯南永不退流行的奇蹟——觀眾可以在大銀幕下盡情享受緊張、懸疑、刺激的推理情節，在各種疑難雜症和危機四伏的威脅下，他又該如何安然度過每次的挑戰？

《名偵探柯南：獨眼的殘像》暫居柯南影史票房亞軍紀錄

而2025年，柯南最新電影《名偵探柯南：獨眼的殘像》，自從4月在日本上映後，它就屢屢締造紀錄，不只在日本蟬聯多週票房冠軍，上映3天共計動員231萬4690人，累計票房34億3862萬日圓，成為當週電影票房排行冠軍，並創下柯南系列電影開映3日票房新高紀錄，更在上映19天後，累計票房突破104億日圓。

包含2023年《名偵探柯南：黑鐵的魚影》以及2024年《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》，《名偵探柯南》劇場版票房已連續3年都突破100億日圓，而且破百億票房的速度還越來越快，柯南電影人氣高漲的程度實在令人驚豔。

目前，《名偵探柯南：獨眼的殘像》在日本的票房，僅次於《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》的158億日圓，而且它的票房還在不斷提升，隨著暑假的到來，《名偵探柯南：獨眼的殘像》依然持續衝刺，有望寫下145億日圓票房的成績。

而台灣自6月25日上映後，首週票房就達到了7100萬台幣的紀錄，擁有亮眼的開票成績。

事實上，自1997年開始至今，《名偵探柯南》劇場版就固定於每年4月的黃金週在日本上映，而台灣則會接續著在暑假檔期上映，唯有2020年因為疫情關係而終止。時至今日，對許多忠實觀眾來說，每年去電影院朝聖柯南電影已經成了一個傳統，更是一種對柯南的熱愛和信仰。

劇場版首度以長野縣為舞台，國立天文台成關鍵場景

《名偵探柯南：獨眼的殘像》故事背景首次以長野縣為舞台，描述長野縣警大和敢助在八岳連峰的雪山中追捕「某名男子」時，左眼不幸受到槍擊，在一聲轟隆巨響之後，大和敢助隨即被雪崩所埋沒。

10個月後，國立天文台野邊山設施所屬研究人員遭人襲擊，在接獲通報之後，從雪崩中奇蹟生還的大和敢助與同事上原由衣，立即趕往現場進行調查。然而，隨著天文台巨型天線的啟動，敢助受傷的左眼卻突然感受到無端的劇烈疼痛。

另一方面，毛利小五郎接到一通電話，得知他任職警視廳時期的老友同事「鱷魚」，正在調查10個月前的雪崩事件，而事件資料中卻出現小五郎的名字。在雙方會面當日，柯南跟隨小五郎一同前往約定地點，不料途中卻突然傳出巨大的槍響。

沒能達成的約定，依存於獨眼內的殘影。冰雪紛飛的山岳上，雪白色的闇幕正一片片落下。

《名偵探柯南：獨眼的殘像》收錄毛利小五郎與長野縣警三人組的精彩故事，安室透也帥氣登場，一樁懸疑的神祕事件就此展開。

本片是諸伏高明初登場的劇場版，也是大和敢助和上原由衣相隔自《漆黑的追跡者》上映的16年後，再度登場的劇場版。雖然對有些觀眾來說，這些角色可能有些許的陌生，但其鮮明的人物性格和角色塑造，讓人很容易就能沉醉在故事中，並且深愛這些角色的關係和發展。

最關鍵的地方是，這次《名偵探柯南：獨眼的殘像》非常認真的在推理，觀眾也能隨著劇情的進展，自己探索可能的兇手與真相，這是個很有趣的過程。

特別是這次的事件，和毛利小五郎有極大的關係，這也是毛利小五郎在2005年的《名偵探柯南：水平線上的陰謀》之後，時隔20年，完全不靠麻醉針推理、邏輯清晰的推斷事件的真相，而他也有許多帥氣的表現，十分引人入勝。

毛利小五郎帥氣破表，展現獨特人物魅力與決心

在《名偵探柯南》的劇場版作品中，每一部電影都有其獨到的主題與看點，而《名偵探柯南：獨眼的殘像》中，最引人矚目的焦點之一，無疑是久未有精彩表現的毛利小五郎，強勢回歸核心角色行列。

相較於以往經常被當作「睡美男」或搞笑擔當的小五郎，本作給予他更多主導劇情的空間，尤其是當案件與他年輕時期的摯友有關，他不僅投身調查，更展現出久違的專業與決心，令觀眾耳目一新。

故事背景設定在長野縣，讓小五郎與當地警方密切合作，也讓他首次在劇場版中幾乎與柯南平分秋色，擔任推進劇情的重要力量。

對老粉絲而言，毛利小五郎雖然不是頂尖偵探、有時還有點兩光，但卻始終是一位立體而有魅力的角色。他年輕時是幹練的刑警，擁有精準的槍法與不容小覷的格鬥能力，而且對家人無比溫柔，面對危急時刻，也有勇敢果決的一面。

《名偵探柯南：獨眼的殘像》不僅讓小五郎全程參與破案，還刻意淡化他一貫的搞笑形象，強化其身為偵探與前刑警的專業度。

當他面對摯友離世的悲痛時，情緒一度崩潰，也展現出角色少見的脆弱與人性，為這位經典角色增添一層更深的情感厚度，這樣的描繪，不但讓觀眾重新認識毛利小五郎，更讓這個角色充滿魅力。

此外，長野縣的自然風光、天文台背景與雪山元素，也為本片增添了雪國的韻味，使本作在氣氛營造上別具一格。搭配節奏緊湊的劇情與深具情感張力的人物互動，使《名偵探柯南：獨眼的殘像》不僅是一場推理盛宴，更是一場角色情感的深度探討。

重點在於，《名偵探柯南：獨眼的殘像》是一部結合經典推理與角色魅力的劇場版傑作。它讓觀眾重新看到毛利小五郎的價值與氣勢，也為熟悉的角色注入新生命，是一部值得柯南迷走進戲院細細品味的作品。

（本文出自2025.07.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）