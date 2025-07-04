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7月5日大預言影響國人赴日意願 日本團旅產品跌回疫情前

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣民眾很喜歡去日本旅遊，品保協會今公布，今年暑假參團日本團費價格比去年約低了5%-10%。記者陳易辰／攝影
台灣民眾很喜歡去日本旅遊，品保協會今公布，今年暑假參團日本團費價格比去年約低了5%-10%。記者陳易辰／攝影

受到7月5日日本強震與海嘯預言傳聞影響，加上通膨、市場需求轉弱等綜合因素，今年台灣暑假赴日旅遊市場出現罕見低迷，旅行業品保協會日本線委員黃清凉透露，赴日航班70%為散客，30%為團客，但今年是航空公司首次在暑假旺季主動向旅遊業者砍價救市，推估散客市場「爛到爆」，日本團旅產品目前也下殺等同疫情前價格。黃清凉說，等明天過後要是什麼事都沒發生，大家開始規劃旅遊，價格又會回升。

黃清凉指出，今年6月底至7月期間，本來應該是暑假出團人數前三高的月份，但因地震預言、全球經濟壓力及需求放緩等因素交錯影響，日本團體旅遊市場也出現人數遲遲未補足的情況，讓旅遊業者不得不2個月前就開始砍價促銷，希望維持基本團量。

他進一步指出，過去暑假訂單強勁、訂金壓力較高，航空公司卻為搶訂單，要求旅行社支付機票高達5000至15000元不等的訂金，若出團不足或取消，這筆訂金隨時可能遭沒收，但今年暑假出現前所未見的情況，迫使旅行社寧願讓利給消費者，也不願承受航空公司的高額違約風險，因此市場上會看到不少堪比疫情前價格的日本團體旅遊產品，例如北海道5天搭低成本航空只要2萬多，關西旅遊5天也有2萬有找的產品。

黃清凉分析，從歷年來看，7月通常優於8月，尤其日本市場7月旅遊熱度高，8月受到中元節等因素影響，市場只能做20天，但今年7月機位遠超過8月，卻可能出現高達30%的營收下滑，這是繼2019年疫情前以來未曾出現過的低谷。

儘管市場信心疲弱，黃清凉仍樂觀看待後市發展，他強調「明天沒事票價一定會拉回來」，預言風波過後，市場若未出現實質災害，需求有望回穩，但7月整體營收恐怕已經難逃下滑3成的命運，即使訂單量僅減少1成，營收仍因票價下滑與利潤壓縮而大幅縮水。

日本 疫情 航空公司

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