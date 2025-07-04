余忠仁接台大院長 健保署長石崇良讚：溫文儒雅的領導者

台大醫院現任院長吳明賢將接任台大醫學院長，該院院長一職懸缺，由台大新竹分院院長、肺癌權威余忠仁接任。衛福部健保署長石崇良讚許余忠仁，是書生型醫師，待人謙和卻又保持領導風範，且臨床經驗豐富，期待他帶領台大醫院、落實性平改革。

接任院長的余忠仁表示，加強台大醫院內部教育，透明程序，維護良好幸福的職場環境；特別針對台大醫院婦產部近期頻傳的性平事件表示，也說會加強內部教育，透明程序，維護良好幸福的職場環境。

石崇良回憶，與余忠仁相識多年，早年兩人共事時，余就是他在醫院的上級醫師。他形容余忠仁為人溫和、謙遜，從未見過他發怒，是一位溫文儒雅的領導者。臨床方面，余忠仁是國內頂尖的肺癌與胸腔重症專家，長期投入加護病房第一線照護工作，深受病人與同仁信賴。

在政策推動上，余忠仁也積極參與，曾與健保署共同推動癌症治療與國際指引接軌，對特殊個案的處理也多所建言。石崇良說「由他擔任台大醫院院長，是我們大家的福氣。」

他也提到，婦產科患者以女性為主，然而傳統醫院體系由男性主導，更凸顯性別教育的重要性。他認同余忠仁針對性平問題所提出的具體改革方向，期待台大醫院在他領導下能展現改變。