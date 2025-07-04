聽新聞
0:00 / 0:00
余忠仁接台大院長 健保署長石崇良讚：溫文儒雅的領導者
台大醫院現任院長吳明賢將接任台大醫學院長，該院院長一職懸缺，由台大新竹分院院長、肺癌權威余忠仁接任。衛福部健保署長石崇良讚許余忠仁，是書生型醫師，待人謙和卻又保持領導風範，且臨床經驗豐富，期待他帶領台大醫院、落實性平改革。
接任院長的余忠仁表示，加強台大醫院內部教育，透明程序，維護良好幸福的職場環境；特別針對台大醫院婦產部近期頻傳的性平事件表示，也說會加強內部教育，透明程序，維護良好幸福的職場環境。
石崇良回憶，與余忠仁相識多年，早年兩人共事時，余就是他在醫院的上級醫師。他形容余忠仁為人溫和、謙遜，從未見過他發怒，是一位溫文儒雅的領導者。臨床方面，余忠仁是國內頂尖的肺癌與胸腔重症專家，長期投入加護病房第一線照護工作，深受病人與同仁信賴。
在政策推動上，余忠仁也積極參與，曾與健保署共同推動癌症治療與國際指引接軌，對特殊個案的處理也多所建言。石崇良說「由他擔任台大醫院院長，是我們大家的福氣。」
他也提到，婦產科患者以女性為主，然而傳統醫院體系由男性主導，更凸顯性別教育的重要性。他認同余忠仁針對性平問題所提出的具體改革方向，期待台大醫院在他領導下能展現改變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言