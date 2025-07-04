丹娜絲明升級颱風 北市預警：6日可能先帶來7-9級強陣風

北市府發布天氣預警，熱帶性低氣壓TD06，並將於明日清晨至上午升格為第4號輕度颱風丹娜絲(DANAS)，極可能成為今年第一個侵台的颱風；6日白天在接近南部陸地時，可能會在台北市區帶來7-9級強陣風及間歇性降雨。

位於南海北部的低壓擾動98W已於今天上午8時增強為熱帶性低氣壓TD06，並將於明日清晨至上午升格為第4號輕度颱風丹娜絲(DANAS)若其發展為颱風，中央氣象署將立即發布海上颱風警報，預估於明天晚間針對中南部發布陸上警報。

北市府指出，目前還無法確定是否會納入陸上警報範圍，需視後續颱風路徑及其暴風半徑而定。不過其生成颱風後，6日白天在接近南部陸地時，可能會在台北市區帶來7-9級強陣風及間歇性降雨。

北市府指出，由於目前正值暑假期間，且適逢周末假日，市長蔣萬安指示料敵從寬、禦敵從嚴，台北市政府災害防救辦公室已通報相關局處，加強整備及宣導工作。