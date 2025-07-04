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影／江戶浮世繪躍上夜空 故宮南院打造無人機燈光秀

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
故宮南院水舞燈光及無人機展演明晚登場，浮世繪大師歌川國芳、葛飾北齋經典畫作躍上夜空。影／故宮南院提供
故宮南院水舞燈光及無人機展演明晚登場，浮世繪大師歌川國芳、葛飾北齋經典畫作躍上夜空。影／故宮南院提供

國立故宮博物院南部院區夏季重頭戲「水舞燈光及無人機展演」將在明晚登場，今年以「江戶浮世之美」為主題，晚上7時30分於至善湖上空結合水舞、燈光與近百架無人機展演，將日本浮世繪經典名作搬上夜空，帶領觀眾穿越時空，沉浸在江戶美學的奇幻世界。

故宮南院表示，今年展演將浮世繪名家歌川國芳、葛飾北齋等人的經典畫作，透過無人機科技重新詮釋，包括著名「相馬的古內裏」骷髏妖怪，將以神秘方式震撼現身，還有葛飾北齋「神奈川沖浪裏」巨浪翻湧場景，也將以燈光與動態編隊呈現，場面相當壯觀震撼。

為了讓展演更具沉浸感，現場除了有無人機表演外，還搭配至善湖畔的水舞與光影秀，共同營造結合東方古典與當代科技的視覺饗宴，昨天晚間試飛預演，吸引不少民眾搶先卡位，對正式演出期待度高漲，明晚正式演出預計吸引更多人參加，在星空下體驗百年前藝術神韻。

故宮南院指出，今年暑假同步推出「2025夏日親子藝術月—浮世藝想曲」，串聯戶外無人機展演、園區水舞燈光秀及展廳內的「江戶浮世之美」特展，期望透過多元策展與戶外展演，讓民眾白天看展、晚上看秀，一次感受文化與科技多重體驗。

院長蕭宗煌說，南院園區腹地廣闊，無論展廳內或戶外都是親子放電與休閒的好去處，無人機展演結合浮世繪元素，更是今年夏天不容錯過的亮點之一，邀請大家把握7月5日晚間首場，以及10月11日院慶主題第二場無人機展演，一同在夜空下見證文化與創新結合。

故宮南院表示，「江戶浮世之美」特展目前在S101展廳展出，相關展演與活動資訊可上國立故宮博物院南部院區官網查詢，暑假期間水舞燈光秀每晚定時演出至8月31日止，無人機展演僅有兩場，民眾可提早到場卡位，欣賞難得一見的光影饗宴。

故宮南院水舞燈光及無人機展演明晚登場，浮世繪大師歌川國芳、葛飾北齋經典畫作躍上夜空。影／故宮南院提供
故宮南院水舞燈光及無人機展演明晚登場，浮世繪大師歌川國芳、葛飾北齋經典畫作躍上夜空。影／故宮南院提供
故宮南院水舞燈光及無人機展演明晚登場，浮世繪大師歌川國芳、葛飾北齋經典畫作躍上夜空。影／故宮南院提供
故宮南院水舞燈光及無人機展演明晚登場，浮世繪大師歌川國芳、葛飾北齋經典畫作躍上夜空。影／故宮南院提供

光影 國立故宮博物院 故宮南院 親子

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