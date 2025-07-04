末日預言明驗證 馬西屏曝台大教授簡訊：大家安心 海嘯不會來

日本「末日預言」引起熱烈討論，資深媒體人馬西屏今天在臉書表示，當初他是全台灣第一個在電視上講日本漫畫家龍樹諒的「我所知道的未來」，他1月再提此事，收視率一下衝高，現在因為時間點接近了，大家開始關心了。他最近無論走到哪都被問7月5日會不會大地震，他的答案是「我不知道會不會地震，但台灣不會毀滅」。

馬西屏還透露，他今天早上收到來自台大地理系教授朱子豪傳簡訊：「7/5號沒有明顯地震前兆，是夢話預報」。朱子豪是專研地震預測，研究受到國科會的支持。台灣有一些地震奇人，在地震前都會有感應，「朱教授把這些奇人全部找出來，發覺他們身上有一種頻率跟地震前的頻率相同，因此朱教授就用相同頻率做了一個地震預測儀」。目前奇人們與地震預測儀，以及地震監測儀都沒有前兆或異樣。

萬一明天有地震，馬西屏表示，因為震央離我們比較遠，影響應該比較不大。目前大家擔心的是海嘯，「要防範海嘯的應該是基隆、宜蘭、花蓮、台東、屏東，（其實花東首當其衝也不用太擔心，因為有海岸山脈，沒有緩波，衝擊不大）」。

馬西屏表示，他住在台北市的好多朋友都擔心極了，台北市應該相對安全，有中央山脈跟雪山山脈保護，唯一擔心的是從河川衝進來，所以淡水河邊跟基隆河邊要注意，但不必太過擔心，發生機率非常小。

馬西屏表示，如果是琉球海溝或馬尼拉海溝發生大地震，因為與台灣比較近，海嘯10分鐘就會到。但是這一次預言的南海海槽地震，引發海嘯到台灣要有一段長時間，有充分的預警時間，台灣已經建立多個海嘯預警系統，所以掌控沒有問題，「因此大家今晚安心待在家中，正常作息，海嘯不會來，萬一來了也有時間對應」。

他說，他相信明天過後，仍是朗朗晴天，台灣一切安好，「祝大家平安，我們同島一命」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。