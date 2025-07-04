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80歲以上免巴氏量表聘外籍看護 輕重症分流7月底上路

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，免巴氏量表評估即可聘外籍看護，已於去年底修法通過。勞動部3日預告三項法規，預計7月底上路，將輕重症分流處理，重症家庭將可優先承接國內移工。

有關「就業服務法第四十六條修正案」規定，80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，免巴氏量表評估即可聘外籍看護，勞動部勞發署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，勞動部預告將修正三個法規：

第一項，「外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」第18條、第19條、第61條及第20條附表四、第62條附表十三修正草案。

第二項，「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」部分條文修正草案。

第三項，「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」部分條文及第13條附表一、第22條附表二、第29條附表三修正草案。

蘇裕國解釋，這次修正，是因為就業服務法第46條已經於立法院三讀通過，總統在今年1月公布實施，所以這次三個法規的修正，就是要去處理新的46條通過之後的相關子法。

蘇裕國表示，新法通過80歲以上只要拿身分證明文件就可以申請，當中包括有重症的對象，也包括有健康跟不健康的對象。先前勞動部、衛福部評估，新法通過之後，預估增加10萬名健康跟不健康的長者，會來申請外籍家庭看護工，可能大幅增加申請人數，其中對於重症家庭的影響較大，也衝擊外籍家庭看護工的權利。

對了減緩衝擊，勞動部邀請了衛福部長照學者、專家，以及醫學團體，還有老人團體、身障團體、移工團體，以及仲介工會共同討論，做出這次三項子法的修法。關鍵是，重症對象應該要予以分流，優先處理。

蘇裕國說明，申請外籍家庭安護工的過程，包括資格評估、推薦本國照服員以及申請招募許可，還有選工、辦簽證，最後辦理聘僱許可，中間有許多環節。這次也是依照重症分流優先處理的原則，來修訂相關法。

蘇裕國提到，轉換雇主準則的部分，重症家庭如果選擇不是從國外引進，而是在國內承接其他人轉出的移工，就讓重症家庭放在第一優先順位，可以先行承接。

他也說，除了重症案件之外，如果是一般案件，比如新法通過之後的80歲持身分證文件來申請承接，順序會排在重症之後。例如80歲以上長者又已經是癌症四級，按照舊法規定經過巴氏量表評估，有取得比較嚴重的依賴照顧需要，甚至有取得身心障礙證明文件，這些對象就是屬於重症，會保障優先僱用承接得到家庭移工的權利。

勞動部 外籍看護

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