環境部年底推六大減塑目標 建國花市試辦環保袋租借

為深化全民減塑意識，環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，將於今年底公布「一次性用品減量里程碑」，涵蓋塑膠袋、飲料杯、免洗餐具、網購包裝、商品包裝及循環容器等六大項目，藉由政策引導與民間參與雙軌推動，逐步減少不必要的塑膠使用，邁向低碳永續社會。

賴瑩瑩今日接受「官我什麼是」節目專訪時指出，隨著碳排減量與資源永續目標推進，減塑已是全球共識。除了既有的一次性產品政策外，接下來將進一步鎖定賣場、超市包裝與網路購物物流包裝進行管理。許多蔬果可改為「裸賣」，部分過度設計的飲料瓶、商品盒也可逐步簡化。

針對網購包裝，賴瑩瑩表示，將要求業者檢視外箱尺寸與內部緩衝材使用比例，減少不必要的資源浪費。未來也將積極推動「循環箱袋」制度，讓消費者在指定通路中選用可重複使用的物流包裝，使用後可回收至特定地點累積點數，建立綠色消費循環鏈。

「我們生活中還是會用到一些包裝，但可以引導民眾辨識哪些是『必要』，哪些是可以用替代方式處理的。」賴瑩瑩強調，核心目標不是全面禁用，而是減量、優化與循環設計並行，讓永續選項變得更容易選擇、更具誘因。

為實地驗證減塑行動效果，環境部預計於今年8至9月間，在台北市建國假日花市啟動「環保袋租借試辦計畫」。由於花市以周末營業為主，購買人群集中且具備重複性，因此被視為導入示範的理想場域。不過，考量花材多為長型設計，傳統環保袋難以容納，環境部特別設計可裝載花束的長型袋款，供現場消費者以租借方式使用。民眾若於未來再度來訪，可將袋子歸還或重複使用，提升資源使用效率並降低塑膠袋依賴。

賴瑩瑩表示，塑膠袋在傳統市場的減量推動最具挑戰性，但也最能反映社會環保素養的進展。藉由從具代表性的市場試辦出發，累積民眾接受度與經驗後，有助未來推廣至更多通路與生活場景。

面對氣候變遷與資源枯竭壓力，賴瑩瑩強調，未來將持續與產業、民間及地方政府合作推進減塑政策，不僅在產品設計端落實源頭控管，也在消費端建立簡單可行的替代方案，最終目標是讓永續行為自然成為日常習慣。