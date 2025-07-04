準「丹娜絲」恐侵台 颱風論壇曝各地風雨預測：未來24小時重點觀察期

「今年第一顆颱風警報預備了」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads社群平台表示，沒意外的話，丹娜絲颱風應該會在晚上正式成形，丹娜絲是菲律賓命名，意思是「經驗」。

中央氣象署預期它將通過台灣海峽附近北上。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從1897年至今128年，海峽北上的侵台颱風只占統計13%，上一個類似路徑的颱風為去年山陀兒颱風。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然海峽北上機率高，但北上時會距離陸地多遠還不確定，「福建至中南部」目前都有可能，接下來24小時是重點觀察期。反應時間會非常短，「基本上確定進來的那一刻，大概也差不多要登陸了」。

無論準「丹娜絲」颱風走向，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，沒意外的話，周日至下周一颱風距離最近，若以目前氣象署路徑潛勢預報，南部、花東一陣陣風雨，恆春、台東雨多；澎湖「直接被颱風車過」。中部的影響則要視颱風實際走向，「如果南部登陸，就不一定有風雨」。至於北部、宜蘭影響程度小。