變廢為寶！萬能科大研發豆粕饅頭 供糖尿病患者盼控制血糖

桃園市萬能科技大學與衛福部樂生療養院合作，由餐飲系研發豆渣等剩食製作成低升糖指數的豆粕饅頭、餅乾，提供樂生療養院糖尿病院友食用，觀察並作為日常飲食血糖控制的參考輔助。

為共同推動大學社會責任（USR）計畫，強化社會關懷與健康促進意識，萬能科大與樂生療養院，本著互惠互助、資源共享與共同成長原則，建立合作關係，今上午簽署合作意向書，由樂生療養院長王偉傑與萬能科技大學副校長王啟川共同簽署。

王啟川表示，豆渣是一般大家不要的食材，不過其實可以變廢為寶，透過USR計畫除先前有跟中壢夜市合作將廢油製成天然清潔劑外，現在零剩食透過餐飲系研發豆粕相關產品，雙方合作看樂生需要多少量，由萬能科大製作，送給要參與的院友們，看看吃了這些豆粕產品，是否真能有效控制血糖。

王偉傑會中感謝萬能科大對餐飲技職教育的用心研發與投入，對協助樂生院友的支持與用心，透過豆粕飲食讓院友們能吃得健康。