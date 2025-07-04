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變廢為寶！萬能科大研發豆粕饅頭 供糖尿病患者盼控制血糖
桃園市萬能科技大學與衛福部樂生療養院合作，由餐飲系研發豆渣等剩食製作成低升糖指數的豆粕饅頭、餅乾，提供樂生療養院糖尿病院友食用，觀察並作為日常飲食血糖控制的參考輔助。
為共同推動大學社會責任（USR）計畫，強化社會關懷與健康促進意識，萬能科大與樂生療養院，本著互惠互助、資源共享與共同成長原則，建立合作關係，今上午簽署合作意向書，由樂生療養院長王偉傑與萬能科技大學副校長王啟川共同簽署。
王啟川表示，豆渣是一般大家不要的食材，不過其實可以變廢為寶，透過USR計畫除先前有跟中壢夜市合作將廢油製成天然清潔劑外，現在零剩食透過餐飲系研發豆粕相關產品，雙方合作看樂生需要多少量，由萬能科大製作，送給要參與的院友們，看看吃了這些豆粕產品，是否真能有效控制血糖。
王偉傑會中感謝萬能科大對餐飲技職教育的用心研發與投入，對協助樂生院友的支持與用心，透過豆粕飲食讓院友們能吃得健康。
萬能科技大學校長莊暢表示，大學社會責任聚焦在地連結、人才培育、國際連結等面向及各項議題，期許USR計畫在大學社會參與中扮演重要角色與推手，鼓勵發揮專業知識及創意，改善學用落差，促進在地認同與發展，今年通過多件USR計畫，未來將更積極推動系所實務培訓訓練課程規畫等事項，連結社會服務，達到共創雙贏的合作關係。
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