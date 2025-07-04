二氧化氮空汙致癌醫團籲嚴管 立委曝國內標準「落後WHO四倍」

空氣汙染對健康危害，各界多關注PM2.5，不過，台灣婦產科醫學會及台灣健康空氣行動聯盟點出，已有多項國際醫學研究發現，二氧化氮與肺癌、肝癌、大腸癌、攝護腺癌、口腔癌、食道癌、卵巢癌、乳癌、子宮癌等高度相關，二氧化氮汙染多來自交通運具，但國內交通空氣品質監測站卻只有6處，無法了解實際影響，健康台灣要求降低癌症發生率，應該關注二氧化氮汙染議題。

台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃說，交通工具造成的「移動汙染源」一直未被重視，世界衛生組織再2021年加嚴二氧化氮指引，才引發各界重視，許多國際大型研究陸續出現，例如美國國家衛生院（NIH）一項研究發現，與子宮頸癌發生有關的空汙物質，不是PM2.5，而是二氧化氮，另一項國外研究也指出，民眾居住在二氧化氮含量高的地方，與罹患乳癌呈現正相關。

婦產科醫學會秘書長黃建霈說，學會2011年開始呼籲國內管控PM2.5，降低民眾罹癌風險，如今國際上認為，二氧化氮對健康危害也很大，二氧化氮暴露濃度每增加5ppb，子宮頸癌發生機率增加近23%，二氧化氮與交通工具燃燒不完全有關，而汽機車燃燒不完全，也會導致環境荷爾蒙釋放，提高乳癌等罹病機率，健康台灣要降低癌症發生率，管控空汙是全民，也是國家的責任。

葉光芃表示，要管理空汙，必須先讓民眾有空汙危害意識，了解空汙對自身健康危害，才能帶動行為改變，減少騎車、開車，多搭乘大眾運輸工具等，不過，環境部目前只在全國設置6處「交通空氣品質監測站」，從民國80年代至今未再增設，不僅讓國內學術界無法研究交通空汙對健康的危害，也導致民眾無法了解空汙實際危害程度。

立法院社福衛環委員會召委劉建國表示，世界衛生組織加嚴二氧化氮濃度標準為5.3ppb，超過此濃度就算二氧化氮汙染，我國仍維持20ppb，與國際標準落差將近4倍，而去年全國6處交通空氣品質監測站，二氧化氮平均值高達18.8ppb，遠超世衛標準，空氣汙染是隱形殺手，民眾每天都必須吸入大量空氣，勢必要盡快加嚴標準，要求環境部一個月內提報二氧化氮管理規畫至委員會。