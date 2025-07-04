台東都蘭度假村第3次環評初審 部落痛批：未做海域生態調查、沒有溝通

環境部今舉行「台東縣東河鄉都蘭休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。都蘭部落族人、環團會前召開記者會批評開發單位對上次審查的13項意見，避重就輕缺乏具體回應，未確實調查海域環境生態現況、也未清楚說明用水問題、更沒有誠實面對開發基地不斷崩塌導致海岸公路災害，並踐踏部落主體性，強調初審不該過關。

台東南都蘭段休閒渡假村基地面積6.8公頃，在都蘭部落傳統領域Kakahalay（地名：五線）上興建7棟大樓、18棟豪豪別墅，預計引入520名遊客，等於超過都蘭部落常住人口的一半。

都蘭部落族人Paylang Caya表示，開發單位自近10年前啟動開發計畫後，只有在遠離部落20公里外的東河鄉公所辦過說明會，忽視都蘭部落自2003年起累積傳統領域、海域調查的成果，更無視部落在2017年於都蘭鼻宣告傳統領域範圍及傳統漁獵採集海域，以及公告的傳統領域管理原則。

Paylang強調，都蘭部落有完整的年齡階層決策部落事務，透過傳統領域的環境建立文化，從山林、平野到海岸、海洋，都是族人的生活空間，部落可以接受開發，但無法接受不當使用行為、硬體構築造成的汙染。

自然保育與環境資訊基金會環境議題部主任陳姿蓉指出，開發單位卻僅進行地質鑽探，不但無法得知當地地殼變量對開發計畫的影響，更忽略基地邊緣已存在數個明顯崩移的剪切面，時時威脅著海岸公路的安全，更只有檢視google earth影像確認相關風險，忽略過去多次發生災害導致中斷道路的災害事件。

陳姿蓉進一步說，自然環資基金會去年7月進行加母子灣的珊瑚礁底質調查發現，相較於10年前，活珊瑚覆蓋率自60%腰斬降至32.5%，泥沙覆蓋大幅上升，但開發單位卻沒有應環委要求，在周遭海域與珊瑚礁生態系統進行調查與影響評估。

都蘭部落族人姜憲宏Papah Tupang說，都蘭部落位於自來水管線末端，時不時因水壓不足停水，開發單位雖取得自來水公司「供水同意函」，卻沒有在環評書件內容說明如何確保供水穩定、取水點、加壓站、管路配置等資訊，更糟的是未來上億的延管工程經費將由全民負擔。

地球公民基金會花東辦公室專員梁聖岳指，近5年台東一般旅館住用率平均僅33.8%，超過3分之2的時間都處於空房狀態，台東縣應正視在地旅宿供過於求的事實。

他進一步說，根據環評書件系統，台東縣累積通過環評在案的旅館開發總計11案，期望引入1.3萬多名遊客，但通通都是海市蜃樓，11案裡唯一動土興建的是爭議重重的美麗灣渡假村，目前沒有任何一案帶來經濟效益，也沒有帶來地方發展，只有帶來上漲的地價與環境爭議。

梁聖岳更點名交通部觀光署，應負起把關旅館浮濫開發的責任，不要放任業者在錯誤的區位開發，製造地方衝突、成為炒地皮的打手，觀光署放任開發的態度，只會讓當前的國旅繼續頹靡不振。