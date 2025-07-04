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準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

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影／準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
熱帶性低氣壓路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

熱帶性低氣壓今天上午8時生成，中央氣象署預估最快明天凌晨2時增強為今年第4號颱風丹娜絲。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓目前位於巴士海峽西側、南海北部，經過一夜整合，環流結構已大幅改善，即將成為今年第4號颱風丹娜絲。󠀠

路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著北方高壓減弱，另一高壓從低緯度西伸，準「丹娜絲」明天將大角度轉向東北，加速移動。周日下半天至下周一白天期間，通過台灣海峽，或穿越西部陸地北上。另一種路徑則是穿越台灣南端，沿著東部近海北上，但此路徑目前機率較低。就目前資料而言，路徑變數大，仍有持續調整、修正的空間，明天下半天後才會明朗。󠀠

至於強度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準「丹娜絲」強度逐漸增強，預估可達輕度颱風上限，若發展速度快，在靠近台灣陸地前可達中度颱風。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前路徑而言，明天南部、東部率先有雨。周日隨著颱風進入台灣海峽，降雨範圍持續擴大。周日下半天至下周一午前，是風雨最顯著的時段，全台灣都需提高警戒。實際影響程度，取決於颱風路徑而定。西岸北上或是從東岸北上，對各地風雨程度的影響將有所不同。呼籲民眾趕緊利用今天做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

台灣海峽 颱風

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