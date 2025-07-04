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新任台大院長拍板 肺癌權威余忠仁接任 首要任務「加強內部性平教育」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院新竹台大分院院長余忠仁，將接任台大醫院院長一職。本報資料照片
台大醫院新竹台大分院院長余忠仁，將接任台大醫院院長一職。本報資料照片

台大醫院總院現任院長吳明賢將接任台大醫學院長，該院院長一職懸缺，傳由新竹台大分院院長、肺癌權威余忠仁接任，且余已收到聘書。不過，台大醫院院長呼聲最高的，其實是肺癌手術權威、台大外科部長陳晉興，以及台大醫院副院長黃國晉。余忠仁表示，榮幸接此重任，針對院內性平事件，將加強內部教育。

余忠仁說，本人很榮幸承接此重責大任，台大醫院經由歷任院長的錘鍊，持續創新與追求卓越，尤其在吳明賢院長帶領下，近幾年多項成就開花結果，個人接任院長之後，將持續厚植研究實力，培育人才，加強醫師與醫事人員留任，促進跨領域合作，加強與國際連結，提升台大國際聲譽，朝向世界一流的大學醫院努力。

台大醫院婦產部性平事件頻傳，性騷、性侵案件不斷，被評為系統性失靈，是台大新任院長最大挑戰。余忠仁表示，對於近日性平事件，將加強內部教育，透明程序，維護良好幸福的職場環境，感謝各界關心，請大家持續支持台大醫院與台灣醫療。

台大醫院內科部主治醫師楊偉勛是大余忠仁2屆學長，2人同一年擔任住院醫師。他表示，聽聞消息，認為校長如此核定是「明智之舉」，余忠仁院長學經歷及做人態度，是院長不二人選，他為人正直、四平八穩，也是正派之人，做事認真誠懇，並在新竹台大分院院長任內，帶領該院升格醫學中心，「確實是好人才。」

台大醫學院長倪衍玄退休，醫學院長一職出缺，該院共3人參與遴選，分別為陳晉興、吳明賢及台大醫院內科部長何奕倫。據了解，3人分數接近，原應由台大校長陳文章核定，但賴清德總統日前在台大一場記者會中，「破梗」宣布由現任院長吳明賢接任，而吳明賢並非這3人中分數最高者。台大醫院院長將於8月1日交接。

台大醫學院 台大醫院 吳明賢

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