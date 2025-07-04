丹娜絲颱風將生成最快明晨海警不排除陸警 周日影響最大可能登陸

位於菲律賓西北側的低壓，今天上午8時已經增強為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員李孟軒表示，預估它的強度還有持續增強為輕度颱風的趨勢。若形成颱風，將是今年第4號颱風丹娜絲。至於相對離台灣較接近的時間，預估在周日到下周一上半天。它未來的路徑還是有不確定性，持續留意這個熱帶性低氣壓未來的動態。

熱帶性低氣壓有持續增強為輕度颱風趨勢，李孟軒表示，預估明天清晨到上午增強為輕度颱風，增強之後路徑相對台灣比較接近，預估它未來形成輕度颱風之後，也可能明天清晨到上午發布海上颱風警報，之後視路徑走勢，不排除接下來的時間陸續發布陸上颱風警報的情形。

李孟軒表示，這個熱帶低壓整個結構和昨天相比變得比較扎實，所以今天上午增強。未來還有持續增強的趨勢，動向上會開始緩慢朝台灣海峽附近前進，預估周日最靠近台灣。

至於未來走向，李孟軒表示，它目前位置距離台灣鵝鑾鼻西南方370公里海面上，今天一直到明天白天這段時間，因為它的導引氣流相對比較不明顯，所以它的移動就是朝著西北方向緩慢移動。一直要到明天下半天之後，才會速度比較加快一些，開始往北到東北方向，往台灣海峽附近或台灣這一帶移動。

李孟軒表示，預估周日到下周一上半天，最新研判會是以通過台灣海峽附近的機率最高，最接近台灣的時間點落在周日到下周一上半天這段時間。

他說，下周一下半天之後，它就會逐漸遠離台灣海峽附近，進入中國一帶。目前看來，帶給台灣風雨最明顯的時間，落在周日這一天。

另外要特別留意就是，隨著它逐漸接近台灣的過程，明天開始台灣附近沿海風浪有逐漸增強趨勢。李孟軒表示，尤其明天從南部、東南部這一帶風浪就會比較開始明顯轉大的情況，周末出遊或前往海邊要特別注意颱風動態。

今天高溫提醒，李孟軒表示，今天熱帶性低氣壓離台灣還是偏遠，因此整體高溫比較偏高，溫度方面普遍有32至35度左右，其中就是在北部地區這一帶、新竹以北，來到36度以上高溫。另外就是在台中到台南、金門也有機會出現36、37度左右高溫，中午前後出門記得做好防曬、多補充水分。

今天降雨趨勢，李孟軒表示，今天風向吹東南風，因此迎風面東半部地區、恆春半島有些間歇性雨勢，至於西半側降雨還是比較偏向午後雷陣雨為主，其中就是在新竹以南地區，會有些局部午後雷陣雨，中南部要留意會有午後局部大雨情形。

李孟軒表示，今天晚上到明天清晨，還是以偏向東南風為主，花東地區、恆春半島還是有間歇性降雨情形，西半部有些地方午後雷雨發展時間有機會比較晚一些，還是有一些局部降雨現象。

未來降雨趨勢，李孟軒表示，明天開始到下周一熱帶性低氣壓或是颱風的影響，明天是接近過程，降雨會以偏南部、東南部雨量上比較多一點，中部、花蓮地區也會有局部短暫陣雨，東北部也會有陣雨情形，北部地區預估會是偏午後雷陣雨為主。

李孟軒表示，周日到下周一上半天，熱帶性低氣壓或颱風距離台灣最接近，尤其周日以目前路徑來說，它從偏向台灣海峽附近北上的過程，整體上來說各地都要留意會有間歇性降雨，其中可能會有局部大雨發生機率，另外就是南部和東南部山區一帶可能降雨有機會來到豪雨等級。

下周一是它逐漸遠離的過程，李孟軒表示，不過整個西半部地區可能還是會有陣雨或雷雨現象發生，其他地區有些午後雷雨。預估下周二之後，整個天氣型態轉為偏向午後雷陣雨為主，不過偏南風的關係，南部還是有些降雨的情況發生。

今天高溫悶熱，李孟軒表示，各地高溫普遍來到32至35度，局部地區來到36度高溫。今天留意午後雷陣雨，相較昨天範圍上比較廣一些，新竹以南有局部午後雷陣雨的機率，其中在中部和南部可能會有局部大雨發生。

李孟軒表示，留意熱帶性低氣壓未來走向和動態，預估離台灣相對較接近的時間為周日到下周一上半天，明天開始留意在南部、台東、中部、澎湖、金門開始會有長浪發生機率，前往海邊注意安全，山區也會有降雨情形要特別留意。

至於日本氣象廳的路徑潛勢預報顯示會貫穿台灣，李孟軒表示，就路徑來說，目前還是有不確定性，原因是它目前的導引氣流相對比較不明顯，所以從今天到明天上半天，它的移動還是相當緩慢，這段過程導致它的變數相對大一點。