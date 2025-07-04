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影／醫療團體籲加強NO2監測 促跨部會防堵健康隱形殺手

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台灣婦產科醫學會、台灣健康空氣行動聯盟等多個醫療團體上午在立法院舉行記者會，呼籲政府正視二氧化氮（NO2）對健康的危害。記者林伯東／攝影
台灣婦產科醫學會、台灣健康空氣行動聯盟等多個醫療團體上午在立法院舉行記者會，呼籲政府正視二氧化氮（NO2）對健康的危害。記者林伯東／攝影

台灣婦產科醫學會、台灣健康空氣行動聯盟等多個醫療團體上午在立法院舉行記者會，呼籲政府正視二氧化氮（NO2）對健康的危害。團體代表指出，NO2與肺癌、肝癌等十大癌症死因中的八項有關聯，是威脅國人健康的「隱形毒氣」。他們促請環境部、衛福部、交通部跨部會合作，在全國車流熱區普設交通監測站，全面納管NO2排放數據。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃強調，目前各縣市對車流熱點的NO2監測明顯不足，移動汙染源未被有效管控，國人等於暴露在不設防的空氣風險中。他指出，世界衛生組織2021年已將NO2指引標準加嚴四倍至5.3ppb，但台灣都會區卻未能跟上國際標準。葉光芃呼籲政府儘速補強監測與管理機制，保障全民呼吸安全，避免NO2持續成為國人健康的慢性威脅。

婦產科醫 醫學會

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