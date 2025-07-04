免再擔心暈針！ 流感疫苗重大突破 首推出「鼻噴款」 專家分析療效

流感疫苗今年也能用噴的？今年秋冬流感季，民眾若自費打疫苗選擇不再只有肌肉注射，透過噴鼻子也可以獲得保護力。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，鼻噴式流感疫苗對於感染效果提升一至兩成，對於怕害怕打針者更是多一個便利的選擇，屬於疫苗重大突破。

秋冬呼吸道病毒活躍，為因應A型H1N1、H3N2流感病毒，或B型流感病毒帶來感染，每年10月起疾管署提供提供6個月以上長者、慢性病、孕婦、學童等對象公費流感疫苗，針對非屬公費對象者，也市面上也有自費流感疫苗可供接種。今年秋冬，市場將首度加入非注射的「鼻噴」式流感疫苗。

黃高彬指出，鼻噴式流感疫苗跟傳統注射型疫苗作用機制不同，屬於粘膜免疫疫苗，並且該疫苗是活性減毒病毒，需要對溫度變化敏銳，在製作過程中是關鍵，否則疫苗若是進入肺部仍有活性可能引發肺炎。

他解釋，該疫苗是鼻腔使用，鼻腔內溫度較低約只有攝氏31度，但是人體核心溫度較高、約37度。因此必須精準控制減毒病毒的活性要在20至33度之間才可複製、繁殖，刺激人體產生抗體，一旦進入核心溫度時，病毒必須死掉才不會致病。

另外，黃高彬以新冠疫苗舉例，官方多強調疫苗可以降低「重症、死亡」發生機率，因為一般疫苗是採「肌肉」注射，抗體在血液中產生，雖然可以降低重症，但是因為沒有辦法阻絕病毒從呼吸道進入體內，因此預防感染的效果有限。

反之，黃高彬說注射型疫苗因為抗體會在鼻黏膜產生，對於病毒入侵可以在第一線抵抗，預防感染效果較好，預防感染效果可以提升一至兩成。鼻噴式疫苗在歐美等國已經使用多年，國外適用年齡為2至49歲，進入國內後年齡限制應會較嚴格，但是對於怕打針者仍是一大福音，只需要左右邊鼻腔各噴一次即完成接種。