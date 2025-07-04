快訊

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

11學生相約宜蘭金岳瀑布戲水 1北部高職應屆畢業生傳溺水殞命

3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

聽新聞
0:00 / 0:00

免再擔心暈針！ 流感疫苗重大突破 首推出「鼻噴款」 專家分析療效

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
為因應A型H1N1、H3N2流感病毒，或B型流感病毒帶來感染，每年秋冬疾管署會提供公費疫苗或是市場會出現自費疫苗供民眾接種。疫苗接種示意圖。本報系資料照。
為因應A型H1N1、H3N2流感病毒，或B型流感病毒帶來感染，每年秋冬疾管署會提供公費疫苗或是市場會出現自費疫苗供民眾接種。疫苗接種示意圖。本報系資料照。

流感疫苗今年也能用噴的？今年秋冬流感季，民眾若自費打疫苗選擇不再只有肌肉注射，透過噴鼻子也可以獲得保護力。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，鼻噴式流感疫苗對於感染效果提升一至兩成，對於怕害怕打針者更是多一個便利的選擇，屬於疫苗重大突破。

秋冬呼吸道病毒活躍，為因應A型H1N1、H3N2流感病毒，或B型流感病毒帶來感染，每年10月起疾管署提供提供6個月以上長者、慢性病、孕婦、學童等對象公費流感疫苗，針對非屬公費對象者，也市面上也有自費流感疫苗可供接種。今年秋冬，市場將首度加入非注射的「鼻噴」式流感疫苗。

黃高彬指出，鼻噴式流感疫苗跟傳統注射型疫苗作用機制不同，屬於粘膜免疫疫苗，並且該疫苗是活性減毒病毒，需要對溫度變化敏銳，在製作過程中是關鍵，否則疫苗若是進入肺部仍有活性可能引發肺炎。

他解釋，該疫苗是鼻腔使用，鼻腔內溫度較低約只有攝氏31度，但是人體核心溫度較高、約37度。因此必須精準控制減毒病毒的活性要在20至33度之間才可複製、繁殖，刺激人體產生抗體，一旦進入核心溫度時，病毒必須死掉才不會致病。

另外，黃高彬以新冠疫苗舉例，官方多強調疫苗可以降低「重症、死亡」發生機率，因為一般疫苗是採「肌肉」注射，抗體在血液中產生，雖然可以降低重症，但是因為沒有辦法阻絕病毒從呼吸道進入體內，因此預防感染的效果有限。

反之，黃高彬說注射型疫苗因為抗體會在鼻黏膜產生，對於病毒入侵可以在第一線抵抗，預防感染效果較好，預防感染效果可以提升一至兩成。鼻噴式疫苗在歐美等國已經使用多年，國外適用年齡為2至49歲，進入國內後年齡限制應會較嚴格，但是對於怕打針者仍是一大福音，只需要左右邊鼻腔各噴一次即完成接種。

流感疫苗 流感病毒

延伸閱讀

10大死因死亡率「唯一上升」 台大醫示警高危族群接種肺炎疫苗

打免費疫苗先簽醫療決定　桃市衛生局賈蔚長曝光背後原因

部立苗栗醫院開設旅遊醫學門診 出國前可先來一趟做好健康準備

日本腦炎疫情升溫創近5年新高！ 熱門關鍵字帶你看懂

相關新聞

丹娜絲颱風將生成最快明晨海警不排除陸警 周日影響最大可能登陸

位於菲律賓西北側的低壓，今天上午8時已經增強為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員李孟軒表示，預估它的強度還有持續增強為輕度颱...

免再擔心暈針！ 流感疫苗重大突破 首推出「鼻噴款」 專家分析療效

流感疫苗今年也能用噴的？今年秋冬流感季，民眾若自費打疫苗選擇不再只有肌肉注射，透過噴鼻子也可以獲得保護力。中國附醫感染管...

準丹娜絲颱風恐侵台 粉專：日本氣象廳首報將從「南高雄」登陸

巴士海峽的低氣壓，今天上午8時形成熱帶性低氣壓，最快今晚升格今年第4號颱風丹娜絲。根據日本氣象廳的路徑潛勢預報，很有可能...

丹娜絲颱風最快今生成 專家：不排除台中以南登陸 全台有機會海陸警

熱帶擾動98W會不會影響台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨熱帶擾動98W位...

台鐵恢復月台票漲至22元 滯留逾3小時補收911元引熱議

台鐵票價6月23日調整，有旅客在苗栗站看到公告，已停售12年的月台票恢復販售，不過，從以往的6元大幅漲至22元，限制進站...

準「丹娜絲」最新路徑曝光 氣象署估它從台灣海峽通過北上

位於巴士海峽的熱帶性低氣壓今天上午8時生成，環境有利其發展，強度逐漸增強，最快今晚8時增強為輕度颱風丹娜絲。根據中央氣象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。