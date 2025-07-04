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女罹狼瘡出現這些症狀衍狼瘡腎炎 部桃醫師籲嚴密監測

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師許旗勝表示系統性紅斑狼瘡影響到腎臟時，會導致「狼瘡性腎炎」。記者鄭國樑／攝影
醫師許旗勝表示系統性紅斑狼瘡影響到腎臟時，會導致「狼瘡性腎炎」。記者鄭國樑／攝影

年僅23歲的張女罹患系統性紅斑狼瘡（SLE）多年，近日出現全身水腫、尿量驟減及皮膚泛紅等症狀，經衛福部桃園醫院檢查確診為狼瘡性腎炎，住院接受免疫治療與腎臟功能支持性照護。

腎臟內科醫師許旗勝指出，SLE是一種自體免疫疾病，患者的免疫系統會錯誤地攻擊自身組織，其中最常受影響的便是腎臟。當SLE影響到腎臟時，會導致「狼瘡性腎炎」，也就是腎絲球的慢性發炎，不僅影響尿液排出與過濾功能，嚴重時甚至導致急性或慢性腎衰竭。

張女到門診時明顯下肢水腫、尿量減少與尿色變深，正是典型的狼瘡性腎炎表徵。許旗勝說，治療上主要採取免疫抑制療法，包含類固醇與免疫抑制劑，以控制體內過度的免疫反應並減緩對腎臟的傷害。此外，配合補充水分、使用利尿劑以改善水腫現象，並嚴密監測腎功能及電解質變化，對病情穩定至關重要；若腎功能已進一步惡化，也可能需要透析治療。

除了藥物與醫療介入，護理照護同樣不可忽視。護理長張書華說明，SLE患者應建立定期健康監測機制，包括抽血檢測肌酸酐及尿液檢查蛋白質濃度，以便及早偵測腎臟異常。

在日常生活方面，張書華強調應遵循低鹽、高纖維、適量蛋白質，與補充鈣質、9維生素D的飲食原則，避免高油高糖飲食，減少腎臟負擔；同時，也要注意防曬、適當休息、維持規律運動及穩定情緒，這些都有助於減緩疾病惡化。

張書華提醒，SLE患者最怕自行停藥或中斷治療，一旦症狀復發將更加棘手，因此務必依醫囑規律服藥與回診。同時可透過心理諮詢、冥想或與家人朋友溝通，舒緩壓力並保持正向心態，對病情控制有正面助益。

她也呼籲民眾多了解SLE及其併發症，一旦出現水腫、泡泡尿或倦怠等異常狀況，應及早就醫檢查，避免延誤治療時機。維持穩定的生活習慣與治療配合，是提升SLE患者生活品質與延長壽命的關鍵。

護理長呼籲紅斑狼瘡患者千萬不要自行停藥。圖／衛福部桃園醫院提供
護理長呼籲紅斑狼瘡患者千萬不要自行停藥。圖／衛福部桃園醫院提供

患者 水腫 腎臟

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