女罹狼瘡出現這些症狀衍狼瘡腎炎 部桃醫師籲嚴密監測

年僅23歲的張女罹患系統性紅斑狼瘡（SLE）多年，近日出現全身水腫、尿量驟減及皮膚泛紅等症狀，經衛福部桃園醫院檢查確診為狼瘡性腎炎，住院接受免疫治療與腎臟功能支持性照護。

腎臟內科醫師許旗勝指出，SLE是一種自體免疫疾病，患者的免疫系統會錯誤地攻擊自身組織，其中最常受影響的便是腎臟。當SLE影響到腎臟時，會導致「狼瘡性腎炎」，也就是腎絲球的慢性發炎，不僅影響尿液排出與過濾功能，嚴重時甚至導致急性或慢性腎衰竭。

張女到門診時明顯下肢水腫、尿量減少與尿色變深，正是典型的狼瘡性腎炎表徵。許旗勝說，治療上主要採取免疫抑制療法，包含類固醇與免疫抑制劑，以控制體內過度的免疫反應並減緩對腎臟的傷害。此外，配合補充水分、使用利尿劑以改善水腫現象，並嚴密監測腎功能及電解質變化，對病情穩定至關重要；若腎功能已進一步惡化，也可能需要透析治療。

除了藥物與醫療介入，護理照護同樣不可忽視。護理長張書華說明，SLE患者應建立定期健康監測機制，包括抽血檢測肌酸酐及尿液檢查蛋白質濃度，以便及早偵測腎臟異常。

在日常生活方面，張書華強調應遵循低鹽、高纖維、適量蛋白質，與補充鈣質、9維生素D的飲食原則，避免高油高糖飲食，減少腎臟負擔；同時，也要注意防曬、適當休息、維持規律運動及穩定情緒，這些都有助於減緩疾病惡化。

張書華提醒，SLE患者最怕自行停藥或中斷治療，一旦症狀復發將更加棘手，因此務必依醫囑規律服藥與回診。同時可透過心理諮詢、冥想或與家人朋友溝通，舒緩壓力並保持正向心態，對病情控制有正面助益。