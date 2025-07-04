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旅館備品不主動提供上路半年 年減2100噸廢棄物

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

旅館不再主動提供牙刷、牙膏、刮鬍刀等一次性備品政策已實施半年，雖一度引起旅宿業者與部分消費者反彈，但環境部資源循環署長賴瑩瑩強調，這項政策每年可減少4.6億件備品、約2,100公噸廢棄物，已有七成民眾表達支持，顯示社會對減塑理念逐漸接受。

根據政策規定，自2025年1月1日起，國內所有旅宿業者，包括觀光飯店、一般旅館與民宿，房內不得主動陳列牙刷、牙膏、刮鬍刀、梳子、浴帽等六項一次性備品，以及小瓶裝的洗髮精、沐浴乳等四項清潔液體。旅客若有需要，須主動向櫃台索取，或自備相關用品。

賴瑩瑩接受接受「官我什麼事」媒體採訪時表示，過去旅館備品多數未使用即被清潔人員丟棄，造成極大浪費。政策實施以來，估算每年可減少4.6億件一次性備品，減少廢棄物量達2,100公噸，對資源節約與碳排減量均有顯著助益。

「這是我們循環經濟的第一步，也是讓民眾參與環保行動最簡單的方式之一。」賴瑩瑩指出，旅館備品的減量不僅能減少塑膠使用，也可促使業者投入永續產品設計，例如改用大瓶裝清潔液、可補充式容器等。

然而，政策初期仍遭遇部分旅客不適應。旅宿業者反映，消費者抱怨「以前有、現在怎麼沒有」，導致櫃台人力負擔增加。部分業者擔心顧客體驗受影響，進而影響訂房率。

對此，環境部指出，為降低政策衝擊，已透過新聞、公部門網站與社群平台加強宣導。6月底最新調查顯示，約七成民眾支持旅館備品減量，近九成願意自備盥洗用品。賴瑩瑩表示，很多人其實早已習慣自備牙刷、洗髮乳，旅宿業者只要清楚標示、不誤導旅客，其實多數人能接受。

環境部也參考日本、韓國、歐洲等國做法。賴瑩瑩說，歐洲早在10多年前就不主動提供旅館備品，日本近年也跟進，這是全球趨勢，並舉例，過去放在房間的備品若沒使用，清潔人員仍須整包丟棄，如今改採「有需要再索取」，反而更符合效率與環保原則。

環境部表示，未來也將推動其他領域減塑，包括超市包裝、外送平台、網購包裝等，並預計年底公布一次性用品減量的六大行動項目，包括塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、網購包裝、商品包裝及推廣循環包材使用。

此外，環境部正規劃於台北建國假日花市試辦「長型環保袋租借」，針對難以減塑的市場環境，設計可重複使用的環保提袋供花市消費者使用，期望逐步擴大民眾參與環保行動的生活場域。

賴瑩瑩強調，減塑政策不只是為了減量，更希望透過改變使用習慣，創造長遠的永續效益。政策推動不會一步到位，但只要全民參與，小改變就能累積成大影響。

廢棄物 消費 環保

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