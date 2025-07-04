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國寶級昆蟲學家「蝴蝶爺爺」陳維壽辭世 享壽94歲

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
陳維壽老師（中）在2012年的成功高中校慶，在時任台北市長的郝龍斌出席，替「蝴蝶宮·昆蟲科學博物館」剪綵開幕。
陳維壽老師（中）在2012年的成功高中校慶，在時任台北市長的郝龍斌出席，替「蝴蝶宮·昆蟲科學博物館」剪綵開幕。

台北市成功高中「蝴蝶宮」昆蟲科學博物館創辦人，也是國寶級昆蟲學家陳維壽，在6月30日辭世，享壽94歲。成功高中校長劉晶晶感念，陳老師不僅是學校老師、創館者，更是自然科學生的啟蒙者，所留傳的昆蟲館與知識精神，將成為永續經營的基石。

成功高中介紹，陳維壽出生於1931年是台北大稻埕人，同樣也是成功高中校友，隨後畢業於國立中興大學植病系，並於1965年返母校擔任生物科教師，更致力於蝴蝶標本維護與生態研究。

成功高中說，在陳老師眼中，蝴蝶不僅是美麗的生物，更是生態系統指標與教育資源。20世紀的70年代，陳老師觀察到城市發展導致蝴蝶資源枯竭，遂立志推動蝴蝶保育，深入研究、蒐集標本、出版論文，並成立校內實體館藏。

陳老師將個人收藏為基礎，並結合學校與台北市教育局的資源，於1971年建立原始昆蟲博物館，1980年起進行生態教育推廣，1990年起加入互動展示與講座，2009年落成於成功高中綜合大樓三樓的全新「蝴蝶宮·昆蟲科學博物館」。

成功高中說，蝴蝶宮昆蟲科學博物館成為全球首創兼具標本、科學教育與蝴蝶民俗特色的綜合館舍，館內收藏超過四萬件標本、展示蝴蝶生態與人蝶關係的歷史變遷，引發社會高度關注。陳老師也熱心推動保育與研究，並與教授白水隆共同發表台灣新蝶種——馬拉巴綠蛺蝶，並投入珠光鳳蝶復育工作。

劉晶晶說，陳老師的離世，是學校與台北生態教育界的一大損失。校方會持續推動館內教育活動，鼓勵熱愛自然、關注生態的學生與教師進一步投入昆蟲研究、展覽解說、保育推廣，將陳老師的精神延續。

陳維壽老師以流利地日文向日本來台參訪的學生們介紹蝴蝶館。圖／成功高中提供
陳維壽老師以流利地日文向日本來台參訪的學生們介紹蝴蝶館。圖／成功高中提供
陳維壽老師在蝴蝶昆蟲博物館的入口處逢蟲館合影。圖／成功高中提供
陳維壽老師在蝴蝶昆蟲博物館的入口處逢蟲館合影。圖／成功高中提供

成功 科學 蝴蝶

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