40歲還年輕？不菸不酒男肚悶2月 醫檢查搖頭：大腸癌已轉移

40歲離癌症還遠？消化內科醫師謝文斌在臉書發文提醒大家該留意「大腸癌年輕化」的趨勢。提醒大家千萬不要認為還年輕就忽略身體警訊，如果出現身體不適應立即就醫。此外，如果有家族史或慢性疾病更應該注意。

謝文斌在臉書粉專「謝文斌醫師 肝膽腸胃專門」發文透露，近日遇上一個病例是年僅40歲的男性，生活簡單不菸不酒，唯一的風險是體重過重。他這兩個月常覺得肚子悶脹，最終受不了決定到醫院就診，一檢查發現是大腸癌合併肝轉移。

謝文斌示警，這幾年臨床上大腸癌有「年輕化趨勢」，更令人擔心的是許多病人就診時已經是晚期，錯失黃金治療期。因此他提醒大家，如果出現「腹部常不適、大便習慣改變、體重異常下降」，千萬不要以為是小問題拖著不看。

謝文斌補充，如果有家族史、肥胖者、久坐不動者，更應該定期篩檢，畢竟早期發現、早期治療，才是改變結局的關鍵。