丹娜絲颱風最快今生成 專家：不排除台中以南登陸 全台有機會海陸警

熱帶擾動98W會不會影響台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨熱帶擾動98W位在恆春西南方海面，雲圖觀測顯示結構已經相當完整，因此很快在今天上午就會增強為熱帶性低氣壓，如果發展較快的話，也有可能今天晚間到明天清晨就進一步增強為今年第4號颱風丹娜絲。

至於未來的動向，吳聖宇表示，預估98W會先因為北方高壓勢力的減退，未來24小時內先減速，緩慢向西北轉北方向移動，靠近東沙島以南海域。明天白天起再逐漸受到其東側高壓向西推擠的帶動，逐漸開始往北轉北北東或東北的方向移動，大致會往台灣海峽南部一帶靠近，明天白天移動速度應該還不快，明晚之後將有逐漸加速的趨勢。

吳聖宇表示，丹娜絲颱風周日將會很快通過台灣海峽後繼續北上，颱風中心可能在周日晚間到下周一上午之間最接近西半部沿岸，也不排除直接在台中以南沿岸登陸的機會。下周一下半天之後逐漸遠離台灣附近區域。

依照這樣的路徑預報來看，吳聖宇表示，全台各地應該都有機會發布颱風警報，預期海上警報最快可能在明天下午到晚間發布，陸上警報則是最快可能在明晚到周日凌晨發布，警報解除的時間則應該會落在下周一下半天之後。

「這個系統就在台灣家門口」，吳聖宇表示，距離很近，而且發展趨勢較明顯，預報的大方向也都是往台灣這邊過來，因此可以準備、應變的時間很短，周末期間務必要注意最新的天氣訊息，各種活動最好都能調整或暫停，尤其是周日到下周一影響最大，危險區域都應該要避免前往。

風雨影響最明顯的時間，吳聖宇表示，應該是周日至下周一上午，風雨影響最大的區域則應該會落在苗栗以南，還有恆春半島、台東等地，其次就是在花蓮、宜蘭到東北角、北海岸、大台北東側等地也會有較強的風雨。受地形屏障比較明顯的區域，則是在新竹以北到大台北西側一帶，可能是受影響相對較小的區域。

不過，颱風尚未形成，吳聖宇表示，而且颱風中心會不會登陸，也將會影響到風雨分布的情況，雖然可以從目前的預報趨勢大概推估風雨影響較大的範圍，但仍有很大的變化機會，要隨時注意最新的預報資訊更新。

吳聖宇表示，颱風還沒有正式影響台灣之間，今明兩天受到98W外圍雲系及太平洋高壓外圍東南風的共同影響，東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部有午後熱對流雷雨，並有局部較大雨勢發生機會。明天東南部、恆春半島的迎風面降雨，隨著時間愈晚可能會愈加明顯。

風力方面，吳聖宇表示，在恆春半島、高屏沿海、宜蘭沿海、東北角及北海岸等地的風力，也會有逐漸增強的趨勢，到海邊活動一定要小心安全。

溫度方面則是持續高溫酷熱，他說，尤其今天東半部高溫32至34度，西半部高溫34至36度，部分地區可達37度或以上，明天溫度會降下來一些，但是東半部仍有30至32度，西半部也還是有32至35度高溫，炎熱的情況可能要等到周日颱風更為靠近後，才會再進一步降下來。