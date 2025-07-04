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熱低將生成 賈新興：路徑有朝台灣海峽方向移動趨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
關注熱帶系統98Ｗ發展的機率，及其後續移動趨勢。此為歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
關注熱帶系統98Ｗ發展的機率，及其後續移動趨勢。此為歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

熱帶系統98Ｗ今天有增強為熱帶性低氣壓的機率，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，需特別關注其後續發展及移動趨勢。多數模式預測，其路徑有朝台灣海峽方向移動的趨勢。

近期天氣，賈新興表示，明天，清晨台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫陣雨，午後竹苗以南及花東有局部短暫雨。周日至下周一，有受熱帶性低氣壓或颱風環流影響的機率，周日苗栗以南及花東有陣雨，其他地區亦有零星短暫雨。下周一，西半部有陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。下周二清晨，台中以南有局部短暫雨，午後桃園以北及宜花有局部短暫陣雨， 台中以南亦有局部短暫雨。

賈新興表示，下周三苗栗以北有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周四至下周五，午後各地有局部陣雨。下周六至12日，清晨西半部有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於環境有利颱風的生成的時間點，賈新興表示，今天至18日，以及8月7日起至9月上旬。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興 颱風

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