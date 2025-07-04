7月5日將至！預言若成真海嘯恐襲台 氣象署籲避難4要點：別待原地

日本漫畫家龍樹諒於漫畫「我所看見的未來」預言2025年7月5日日本將發生地震、海嘯等重大災難，令不少人感到恐慌，甚至開始準備避難包。中央氣象署也曾提醒，若千島海溝發生強震，宜蘭要留意海嘯。昨(3)日臉書粉專「報地震-中央氣象署」明確給予海嘯來襲的4指引，提醒民眾不管7月5日的預言是否成真，對災害多一份關心、早一步準備，總是好事。

「報地震 - 中央氣象署」表示，海嘯預警若發生在台灣，可能透過電視、廣播、手機細胞廣播訊息等管道發布。民眾一旦收到海嘯警訊或海嘯警報，別傻傻待在原地，務必立刻往高處、往內陸、找堅固、抓牢固！

該粉專解釋4口訣的實際作法：

1.往高處

若你所在的位置附近正好有高樓或山坡，請往高處移動。建議待在3層樓，高約10公尺以上的區域，靜靜等待警報解除。

2.往內陸

若附近沒有高處，請往內陸移動，盡量遠離海岸線。短程移動不建議開車，以免塞車、影響逃生，或是連人帶車被海嘯捲走。

粉專表示，但若海嘯來襲時，不幸剛好就在海邊或低窪地區，眼看海嘯就在不遠處，來不及逃跑，可採取下列2種行動：

1.找堅固

若來不及往高處或內陸移動，建議就地尋找堅固的建築物避難，盡可能打開所有門窗，減少海嘯對建築物的衝擊。

2.抓牢固

若不幸落水或遭海嘯沖走，請保持冷靜，抓住大型漂浮物，或想辦法爬上附近相對較高的固定物，等待後續救援。

粉專提醒民眾，千萬不要在第一波海嘯結束後，立刻折返原地，因為可能還會有第二波、第三波，而且不一定是幾分鐘內就會襲來，間隔可能會長達數小時。建議民眾持續關注氣象署海嘯資訊，等到「海嘯警報解除」或「海嘯警訊解除」的消息發布後，再返回原處。

該粉專表示，海水退去後，若發現遭海嘯沖毀的設施或建築物，也請民眾勿隨意接近，以免倒塌造成二次傷害。在收到海嘯預警後，千萬不要出於好奇前往岸邊觀浪，或專程返家收拾財產，以免耽誤逃生時間，先趕快想辦法逃難、保住自己的生命安全就對了。