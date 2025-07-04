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台鐵恢復月台票漲至22元 滯留逾3小時補收911元引熱議

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台鐵恢復月台票，1小時內以起碼票價22元扣款。1小時以上未達3小時者，扣款161元。逾3小時以上，扣款台北至高雄933元。示意圖。本報資料照片
台鐵恢復月台票，1小時內以起碼票價22元扣款。1小時以上未達3小時者，扣款161元。逾3小時以上，扣款台北至高雄933元。示意圖。本報資料照片

台鐵票價6月23日調整，有旅客在苗栗站看到公告，已停售12年的月台票恢復販售，不過，從以往的6元大幅漲至22元，限制進站時間1小時內有效，如果逾時1至3小時要補收139元，若停留逾時3小時補收911元。他將公告拍照PO在「鐵道文化之旅」臉書社團，打趣「下次進出月台，要設定碼表了」。

有網友留言，「我買過6元的，問題是現代還有人需要離情依依送別嗎」、「太貴了，高鐵都沒收費」、「月台票比換證方便，但這個價格太不合理，至少10元就夠了」、「月台票也漲價啊」、「比坐火車還貴，而且貴很多」、「這是搶錢」、「比茶葉蛋還貴」、「以前刷悠遊卡進站拍車，結果車誤點拍完出站時刷卡139元」。

也有網友說，「我在苗栗車站換證進去拍車，一下子就出來了，而且那個價格跟刷悠遊卡一小時內同站一模一樣」、「不過623更改契約時並沒有取消換月台證呢，只是同樣都有時間限制與超時罰款」、「6/23契約調整後，有人車站全部開放販售月台票，可至窗口或自動售票機用現金購買」。

網友表示，「月台票老早廢除了，改為基本票價。基本票價在6月從15漲到22。同站、不同站進出的時間是有限制，這不是新規定，捷運也有。只是很多人不知道，特別印出來提醒旅客」、「這規定不是苗栗站獨有，每一站在6/23起都有這個規定」、「6/23調漲票價後，每個有電腦連線的車站都有販售月台票，窗口和自售機都可購買，票價均一價22元，進出車站1小時為限」。

也有網友認為，「月台票漲價好事，是為了防堵逃票嘛，像是買了月台票進站就上車搭上了列車，到達目的地的車站窗口補票，會從前一站較近的車站來跟補票人員講，來逃票省錢順利出站」、「知道為什麼那麼貴嗎？因為在月台上待太久，只會造成更多的風險及站務員的負擔」。

台鐵6月23日起同步共193站販售月台票，根據台鐵公司的旅客運送契約第31條規定，逾時者比照「國營台灣鐵路股份有限公司多卡通電子票證乘車營運規定」同站進出扣款規則辦理補票，但經台鐵公司同意者不在此限。電子票證停留時間及罰則，依「國營台灣鐵路股份有限公司多卡通電子票證乘車營運規定」辦理。

記者經查台鐵的多卡通電子票證乘車營運規定，確實明定，持用電子票證進出台鐵公司同站付費區，如停留時間逾合理時限，除可歸責台鐵公司事由者，其票價依下列規定計收：1小時內以起碼票價22元扣款。1小時以上未達3小時者，扣款161元。逾3小時以上，扣款台北至高雄933元。

台鐵 票價

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