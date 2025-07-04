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守住時間密碼！吃這款花生抗老化 醫：真的能讓細胞活久一點

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，一般人在吃花生時，常常忽略了外面那層薄薄的紅皮，其實那層紅皮才是花生保健力的核心。示意圖／ingimage
醫師提醒，一般人在吃花生時，常常忽略了外面那層薄薄的紅皮，其實那層紅皮才是花生保健力的核心。示意圖／ingimage

基因醫師張家銘近日在臉書提醒民眾「帶皮烘烤花生」對健康的好處，指出花生為何被稱為「長壽果」、「長生果」的秘密，由於能延長細胞染色體的端粒長度（telomere length），吃花生不只象徵追求長壽，它真的能讓細胞活得久一點。

張家銘醫師表示，根據2025年發表於《Antioxidants》期刊的臨床試驗，來自西班牙巴塞隆納的研究團隊發現，每天吃25克的「帶皮烘烤花生」（skin-roasted peanuts），能顯著延長細胞染色體的端粒長度（telomere length），而「端粒」正是決定細胞壽命與「生物年齡」的老化速度關鍵密碼，能延緩細胞老化，幫助人類年輕化。

醫師解釋，「端粒」就像染色體末端的塑膠封套，保護著遺傳訊息。因為每次的細胞分裂，就會讓「端粒」縮短一些；縮短得越快，老化越快；縮短得越慢，就更有機會延緩疾病與衰老的腳步。這就是所謂的「生物年齡」。

他表示，在這項研究中，58名18至33歲的健康年輕受試者分為3組，每天吃不同形式的花生持續6個月。結果發現，只有每天吃帶殼烘烤花生的那一組，端粒長度顯著增加，平均增加了0.53個單位。醫師解釋，儘管這個數字看起來不大，但在細胞層面上，已是極具意義的年輕化變化。

醫師說，這項研究中，吃帶殼烘烤花生的那一組沒有人出現端粒快速縮短的現象，而這現象在其他組別（花生醬與對照醬）中，卻分別有22%與38%的比例。顯示帶殼烘烤花生真的能守住細胞的時間密碼。

醫師提醒，花生「連皮」與「烘烤」的意義，不只是口感，更是營養的完整性。一般人在吃花生時，常常忽略了外面那層薄薄的紅皮。其實，那層紅皮才是花生保健力的核心，其富含m-香豆酸（m-coumaric acid）、白藜蘆醇（resveratrol）、多酚類（polyphenols）等天然抗氧化物質，能清除自由基、減少DNA損傷，從而減緩端粒縮短。反觀加工成花生醬的過程，會直接破壞部分活性成分與纖維結構，無法提供相同的細胞保護力。

醫師認為，民眾在日常生活中，不需要大費周章地改變飲食結構。只要每天吃一小把約25克連皮的烘烤花生，就可能讓細胞年輕一點、健康多一點。「小小花生，大大壽命」，科學證實的「長壽果」不只是說說而已。

醫師在文末還列出一些簡單的花生吃法，建議可在早餐燕麥粥或優格中加入一小撮，或在下午肚子餓時當點心，撒在沙拉、便當、湯品上增加口感，記得選擇「無調味、非油炸、連皮」的版本，效果最好。

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