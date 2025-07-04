老是被叮？真的有「招蚊體質」 專家教正確止癢：熱敷是錯的

台灣各地連日高溫炎熱，夏季的討厭鬼──蚊子，也悄悄進入繁殖高峰期。根據日媒「めざましmedia」報導，害蟲防治專家白井良和指出，今夏氣溫高於往年，大幅縮短蚊子從卵到成蟲的發育週期，可能導致蚊子數量大幅增加，成為防疫與生活的大敵。

而坊間許多關於蚊子的都市傳說，其實有些是真的。像蚊子特別偏好體溫高、新陳代謝快、二氧化碳排出多的人，因此小孩特別容易被叮，喝酒的人在體內分解酒精後，會排出二氧化碳、體溫升高，也容易成為蚊子的目標。此外，蚊子也怕35度以上高溫，白天通常藏身於陰涼處，活動高峰反而是在傍晚與夜間，這也說明了為何傍晚特別容易被叮。

血型方面，研究顯示O型人最容被咬。其次依序為B型、AB型和A型。而血液黏稠者較容易感到搔癢，因蚊子吸血過程不順暢，容易讓引發搔癢的唾液殘留在皮膚內。至於坊間流傳以熱水沖叮咬處止癢的做法也不正確，因蚊子咬引發的癢來自過敏反應，熱敷反而可能擴散不適，正確做法應是冰敷才能止癢。

至於防蚊妙招方面，除了使用防蚊液外，Yamazaki動物看護大學長島孝行教授建議可用酒精濕巾擦拭皮膚、洗淨腳底與指縫，減少吸引蚊子的氣味；另外蚊子常從腳踝處靠近，因此防蚊液應集中噴灑在下半身。如果真的要打蚊子，也別再左右夾擊，從上往下出手命中率更高。隨著夏季進入高峰，了解這些防蚊知識，有助大家過個較為舒適、減少被蚊子叮咬的夏天。