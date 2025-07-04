獨／罕見疾病毛毛樣棘手複雜 醫：亞洲有明顯發病趨勢

「毛毛樣是一種慢性腦血管疾病。」台中榮總神經外科名醫李崇新說，文獻資料顯示，毛毛樣腦血管病變雖屬罕見疾病，在亞洲族群中有明顯的發病趨勢，且越來越多成年人因腦中風、癲癇或突發性意識障礙而確診。

李崇新指出，毛毛樣是一種腦部血管病變，主要特徵是內頸動脈終末段與大腦底部的威利氏環逐漸狹窄，導致在大腦底部形成側支血管網絡。他表示，此疾病的臨床表現相當複雜，1950年代首次披露後，來自世界各地的眾多研究，試圖釐清其在不同地區的流行病學特徵。

毛毛樣「Moyamoya」是日文讀音，意為煙霧，在影像學上，腦中眾多微細側支血管網絡細如毛髮，呈現一團「煙霧狀」，因此稱為毛毛樣腦血管病。毛毛樣最早在兒童中發現，多以暫時性腦缺血發作或癲癇表現，但成人型患者卻更多呈現為「出血型」，這也是最令人擔心的情況之一。

李崇新表示，成人患者常見突發性劇烈頭痛、嘔吐、癲癇發作、意識障礙，這些都是腦內出血的表現，尤其多因脆弱的側支血管破裂引起。

李崇新說，毛毛樣診斷主要仰賴腦部電腦斷層血管攝影檢查、或腦部磁振造影檢查，目前毛毛樣治療首選為「外科顱內外血管吻合手術」，目的在於恢復腦部供血與降低再次中風或出血風險。

他提醒有家族病史，時常頭痛、時常暫時性缺血性腦中風等，建議到醫院諮詢專家，並安排腦部血管攝影或腦部磁振造影檢查。