獨／38歲弟弟腦溢血離世 香港鳳凰衛視主播林秀芹哽咽揭罕病真相

「這一切來得太突然，怎麼也沒想到，腦裡潛伏著隱形殺手。」說起38歲弟弟突遭罕病奪命，香港鳳凰衛視主播林秀芹忍不住哽咽，今年初弟弟確診罹患毛毛樣腦血管病的罕見疾病，立即手術治療，仍不敵病魔離世。面對突如其來的變故，讓她感嘆，原來罕病不是只有小孩會得，成人身上也可能有，只是從沒發現。

「一直以為只是高血壓或壓力大，從沒想過是大腦罕病的警訊。」林秀芹說，弟弟職業軍人退役後，體重破百公斤，有三高疾病，血糖高達600多，家人都以為他頭痛、情緒暴躁，都是三高控制不佳所致。直到他騎機車出門迷路，才讓全家驚覺不單純。

就醫檢查，腦部影像顯示，他顱內大血管幾乎阻塞萎縮，小血管代償性生長，只剩細如煙霧般的微血管供氧，確診為「毛毛樣腦血管病」（Moyamoya Disease），細小血管脆弱供氧效率差，大多時間腦部缺氧，導致頭痛、短暫失語及失憶。

「弟弟大腦經歷反覆爆血管、又癒合，瀕臨中風邊緣。」林秀芹說，這種極少見的慢性腦血管阻塞疾病，多見於孩童，成人也可能發病，由於症狀不典型，常被誤認為是中風前兆、壓力或精神疾病，難以早期察覺，像弟弟這樣的患者，其實身體裡早就出現病變。

林秀芹回憶弟弟嬰兒時期，曾激動哭泣休克，當時醫師只有開藥，長大後卻長期反覆頭痛、暈眩，軍中同袍也記得他常喊頭痛，只是從沒懷疑腦部血管出了問題，更不會想到是罕病。

今年2月底開刀做腦血管繞道手術，怎料術後10天突發腦溢血，緊急搶救仍不治，從確診到離世僅兩個多月，讓全家人措手不及。

「我們從沒聽過這個病，如果能早點知道，也許結局就會不一樣。」她明白這門手術風險高，但很有必要，目前這種罕病只能手術治療，弟弟雖沒能挺過這一關，但還是希望透過案例分享，讓他的離世變得更有意義。

她說，太多成年人將頭痛、記憶力變差、情緒不穩等看成小毛病，或當成壓力太大。但這些，可能正是罕病的蛛絲馬跡，「失去弟弟，很傷痛，但真心期盼更多人有所警覺，頭痛不是小事」。