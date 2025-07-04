準颱風「丹娜絲」明逼近 吳德榮：南部、東部首當其衝 周日影響最大

位於巴士海峽的低氣壓，不排除進一步增強為熱帶性低氣壓或輕度颱風，若成颱將是今年第4號颱風丹娜絲。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，預期它進入南海發展成颱風；明天向台灣逼近，周日通過台灣海峽，暴風圈掃過陸地，對台威脅不可小覷。

而第3號輕颱木恩距離台灣遙遠，對台灣沒有影響，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，木恩颱風在日本南方海面，向東北轉北，遠離日本。

吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，在呂宋島西北方的熱帶系統，受地形及垂直風切限制，發展緩慢；先受太平洋高壓導引，偏西前進，進入南海發展成颱；明天轉為西南風導引向東北進行，向台灣逼近，周日通過台灣海峽，暴風圈掃過陸地；再受其東北方高壓的導引，轉向福建、浙江，對台威脅不可小覷。

他說，歐洲模式模擬顯示，由於有生成位置、高壓導引轉變為西南風導引，這兩個關鍵因素的不確定性，所以模擬路徑先偏西再轉東北，整體雖較收斂，仍分散在台灣陸地及西側。美國系集模式（GEFS）模擬亦有類似的轉變，但大部分分散在台灣東側。由於模式都將持續調整，應繼續密切觀察。

昨天各地區最高氣溫約36至39度，金門也有38.1度。吳德榮說，今天各地晴朗酷熱、紫外線強，要注意防曬、防中暑。午後山區及嘉義以南近山區平地，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；東半部、恆春半島亦偶有零星降雨的機率。北部24至38度、中部25至37度、南部24至37度、東部21至36度。

明天北台灣續晴朗酷熱、注意防曬、防中暑。吳德榮表示，南部、東半部明天下半天起受準「丹娜絲」颱風外圍水氣影響，轉為有陣雨的天氣，注意較大雨勢。周日至下周一上半天，準丹娜絲影響最大，注意強風、豪雨。下周一下半天天氣逐漸緩和。但模擬仍在調整中，有不確定性，應續關注最新資料。