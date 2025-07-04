今水氣增仍炎熱 丹娜絲颱風將生成 周末從台灣附近通過北上

太平洋高壓開始減弱，台灣附近水氣漸增，中央氣象署表示，今天東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區雖然為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，今天出現極端高溫的機率降低，但天氣還是較為炎熱，高溫普遍可達32至35度，西半部及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，北部36度以上高溫的範圍仍較廣，中午前後紫外線偏強。澎湖、金門及馬祖皆為多雲短暫陣雨，澎湖氣溫27至32度，金門氣溫27至37度，馬祖氣溫27至31度。

氣象署表示，位於巴士海峽的低氣壓，未來環境有利其發展，強度有機會逐漸增強，目前資料顯示以熱帶性低氣壓的機率較高，也不排除進一步增強為輕度颱風丹娜絲，預計明天、周日會從台灣附近通過北上，後續路徑仍有相當不確定性，留意氣象署對此低氣壓的最新預報；第3號輕度颱風木恩中心距離台灣超過2000公里，向北北西轉北進行，對台灣無直接影響。

明天、周日低壓帶北移或熱帶性低氣壓影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一熱帶性低氣壓移動到台灣北部海面，迎風面西半部地區有局部短暫陣雨，午後甚至有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下周二至下周四南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。下周五至13日南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。