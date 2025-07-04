快訊

美國慶日前達陣！又大又美法案過關送出眾院 川普周五將簽署

今水氣增仍炎熱 丹娜絲颱風將生成 周末從台灣附近通過北上

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。聯合報系資料照片
今天午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。聯合報系資料照片

太平洋高壓開始減弱，台灣附近水氣漸增，中央氣象署表示，今天東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區雖然為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，今天出現極端高溫的機率降低，但天氣還是較為炎熱，高溫普遍可達32至35度，西半部及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，北部36度以上高溫的範圍仍較廣，中午前後紫外線偏強。澎湖、金門及馬祖皆為多雲短暫陣雨，澎湖氣溫27至32度，金門氣溫27至37度，馬祖氣溫27至31度。

氣象署表示，位於巴士海峽的低氣壓，未來環境有利其發展，強度有機會逐漸增強，目前資料顯示以熱帶性低氣壓的機率較高，也不排除進一步增強為輕度颱風丹娜絲，預計明天、周日會從台灣附近通過北上，後續路徑仍有相當不確定性，留意氣象署對此低氣壓的最新預報；第3號輕度颱風木恩中心距離台灣超過2000公里，向北北西轉北進行，對台灣無直接影響。

明天、周日低壓帶北移或熱帶性低氣壓影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一熱帶性低氣壓移動到台灣北部海面，迎風面西半部地區有局部短暫陣雨，午後甚至有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下周二至下周四南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。下周五至13日南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

金門 馬祖 高溫

延伸閱讀

「丹娜絲」最快明生成 周末不排除「雙颱共舞」

馬祖旅遊市場升溫 連江縣府暑假加強觀光推廣

金門漁村小艇坑道啟用 SUP立槳打造特殊體驗

影／手刀準備！金門坑道音樂節10月登場 7日開放購票

相關新聞

80歲以上免評聘外籍看護 輕重症分流月底上路

立法院去年底三讀通過就業服務法第四十六條修正案，開放八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者，免巴氏量表評估...

丹娜絲颱風最快明生成 氣象粉專：恐以「輕颱上限」通過台灣

位於巴士海峽的低氣壓最快明天增強為熱帶性低氣壓，甚至可能成為第4號颱風「丹娜絲」，氣象粉專指出，根據ECMWF預測，98...

台大醫院研究：40歲就篩檢 大腸癌死亡風險降4成

依衛福部統計，大腸癌名列國人十大癌症死因第三位，且有年輕化趨勢。台大醫院昨發表最新研究，經長達十七年分析基隆與台南市社區...

天熱豬源少2成衝天價 香蕉盛產比茶葉蛋便宜

豬價從端午過後居高不下，近一周更連破每公斤百元大關，歷來少見。豬農說，因天氣炎熱，豬仔易罹病，成豬育成率也不佳，豬供應量...

高齡行人死亡增加 交長：列防制重點

交通部昨公布今年一至四月道安數據，有九二○人死於交通事故，為二○一九年以來同期最低，但高齡行人有四○四人死，較去年增加五...

肺炎死亡率升 專家籲高危族群打疫苗

衛福部國人十大死因統計，肺炎連八年高居第三大死因，去年更是唯一標準化死亡率上升的疾病。衛福部疾管署統計，截至今年四月底，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。