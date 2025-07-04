聽新聞
0:00 / 0:00
天熱豬源少2成衝天價 香蕉盛產比茶葉蛋便宜
豬價從端午過後居高不下，近一周更連破每公斤百元大關，歷來少見。豬農說，因天氣炎熱，豬仔易罹病，成豬育成率也不佳，豬供應量減約兩成；之前飆高價的香蕉價格則暴跌，嘉義縣產地農民載到嘉市區直銷，避免中間商剝削，減少損失。
雲林肉品市場端午節前後豬價還維持每公斤約96元，前天均價高達106.4元，拍賣場行情看板多天來不僅很少見低於100元的交易價，更屢見衝破110元，拍賣員工驚呼「近年少見的天價」。
肉品市場總經理黃加安說，平常單日交易量約2200隻，端午過後減至只剩約2千隻，前天只剩1794隻，這波高價期推估等中秋節過後才可望回穩。
多名肉商說，價格高但成本也高，幾無利潤可言，以三層肉等肉品要賣每台斤200元才能反映成本，有人忍痛維持每斤180元，盼能吸引顧客，且國際豬價普遍上揚，加上國人習慣吃本產溫體豬，所以還是幾乎沒用進口肉。
此外，去年下半年接二連三颱風影響，今年初香蕉批發價一度漲到每公斤百元，消費者深刻感受香蕉「貴森森」；夏天進入盛產期，產地嘉義市果菜市場前天平均拍賣價暴跌到每公斤約27元，「1根香蕉價格比1顆10元茶葉蛋還低」。
陳姓承銷人說，隨著天氣愈來愈熱，學校又放暑假午餐需求減少，價格還會下探。有蕉農估算，平均成本約每公斤30元以上，這價格肯定要賠本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言