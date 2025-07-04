經部要求軍人用餐給折扣 餐飲業反彈

賴清德總統日前拋出國軍搭機升等商務艙的消息，遭批評是慷業者之慨，如今又有餐飲業者爆料，指接獲經濟部商發署函文，要求配合相關政策給出軍人用餐優惠，且不能只是送料理，而是一定要做金額折扣。

業者不滿表示，現在為了討好特定族群，政府一句話就要業者配合辦理，實在是非常可惡，等於是要業者犧牲自己的利潤成本去兌現政府開的支票，如果接下來還要再去討好警察、消防員或是其他人，大家都吃不消。

不僅餐飲業者反彈，長榮航空企業工會、華航企業工會昨也發聯合聲明強調，國軍搭機升等涉及的營運層面與權益關係極為複雜，並非一句「有空位就自動升等」即可簡化處理，若貿然推行，恐損及一般旅客、企業股東與航空從業人員的權益。同時，若僅針對特定產業或企業要求配合政策，也不利於企業的永續經營與市場公平競爭。期盼政府莫要一意孤行，以避免造成不必要之對立與衝突。

交通部長陳世凱則透露，已與航空公司協調，也有航空公司規畫九月三日軍人節那段期間推出優惠。觀光署正在盤點轄下景點，在九月三日軍人節提供優惠措施，警消部分，滾動檢討。

行政院長卓榮泰則是在行政院會表示，其餘部會也將積極協調民間企業、管轄的場館與遊樂區等，推出更多優惠。