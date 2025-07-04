聽新聞
0:00 / 0:00

高齡行人死亡增加 交長：列防制重點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

交通部昨公布今年一至四月道安數據，有九二○人死於交通事故，為二○一九年以來同期最低，但高齡行人有四○四人死，較去年增加五人，增幅百分之一點三。交通部長陳世凱表示，高齡事故防制為重點之一，後續將有新政策陸續推出。

根據統計，今年一至四月交通事故總計十三萬三八七二件，與去年同期相比，增加三八三三件，卅日死亡人數九二○人，比去年同期減少六十九人，不過有十七萬五七四○人受傷，比去年同期增加四六八九人。

若以各縣市來看，台南市死亡一一四人最多，較去年同期增加廿九人，高雄市也有一百人；苗栗縣卅三人，較去年同期增加十人。若單就行人死亡數據，台中市廿二人死亡最多，其次是新北市十五人、高雄十三人。

此外，國道近期車禍頻傳，根據高公局統計，今年上半年國道總計有卅一人死於交通事故。高公局表示，今年目標死亡人數降至廿八人，但由於今年一月因楊梅休息站等事故，導致人數增加，會繼續努力。

由於國道隧道為封閉行車空間，如發生交通事件，救援難度較一般路段高，為及早偵知交通事件，縮短處理時間，交通部高公局規畫於五百公尺以上隧道，建置影像式事件偵測系統（ＩＩＤ），可減少五至八分鐘等待通報時間。目前已有廿四處隧道建置該系統。

交通部長 死亡 高齡者

延伸閱讀

今年1至4月高齡死亡404人 交長陳世凱：防制新規陸續推出

國軍優先升等商務艙？ 陳世凱曝：有航空公司規畫推優惠

國軍優先升等有譜？ 政院：華航董座高星潢協調號召

響應賴總統敬軍 卓揆預告九三軍人節祭更多優惠

相關新聞

丹娜絲颱風最快明生成 氣象粉專：恐以「輕颱上限」通過台灣

位於巴士海峽的低氣壓最快明天增強為熱帶性低氣壓，甚至可能成為第4號颱風「丹娜絲」，氣象粉專指出，根據ECMWF預測，98...

研究發現：地中海型飲食降低失智症致死率 對2種人最有效

地中海型飲食被認為有助於降低阿茲海默症的風險。台中市維新醫療集團董事長兼院長許景琦，以美國營養學會提供的1萬8,000多...

申請外看免巴氏量表採「重症先行」 家總：支持以失能優先

立法院去年底通過80歲以上長者，申請外籍看護免巴氏量表評估，勞動部今預告3項法規，其中為保障重症家庭可優先承接國內轉換移...

天熱豬源少2成衝天價 香蕉盛產比茶葉蛋便宜

豬價從端午過後居高不下，近一周更連破每公斤百元大關，歷來少見。豬農說，因天氣炎熱，豬仔易罹病，成豬育成率也不佳，豬供應量...

80歲以上免評聘外籍看護 輕重症分流月底上路

立法院去年底三讀通過就業服務法第四十六條修正案，開放八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者，免巴氏量表評估...

聘外籍看護區隔輕重症 身心障礙聯盟：前端分流效果有限

勞動部昨最新預告聘僱外籍看護的輕重症分流作法。對此，身心障礙聯盟秘書長洪心平憂心，現在只是在前端引進、聘僱達到分流效果，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。