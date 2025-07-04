高齡行人死亡增加 交長：列防制重點

交通部昨公布今年一至四月道安數據，有九二○人死於交通事故，為二○一九年以來同期最低，但高齡行人有四○四人死，較去年增加五人，增幅百分之一點三。交通部長陳世凱表示，高齡事故防制為重點之一，後續將有新政策陸續推出。

根據統計，今年一至四月交通事故總計十三萬三八七二件，與去年同期相比，增加三八三三件，卅日死亡人數九二○人，比去年同期減少六十九人，不過有十七萬五七四○人受傷，比去年同期增加四六八九人。

若以各縣市來看，台南市死亡一一四人最多，較去年同期增加廿九人，高雄市也有一百人；苗栗縣卅三人，較去年同期增加十人。若單就行人死亡數據，台中市廿二人死亡最多，其次是新北市十五人、高雄十三人。

此外，國道近期車禍頻傳，根據高公局統計，今年上半年國道總計有卅一人死於交通事故。高公局表示，今年目標死亡人數降至廿八人，但由於今年一月因楊梅休息站等事故，導致人數增加，會繼續努力。

由於國道隧道為封閉行車空間，如發生交通事件，救援難度較一般路段高，為及早偵知交通事件，縮短處理時間，交通部高公局規畫於五百公尺以上隧道，建置影像式事件偵測系統（ＩＩＤ），可減少五至八分鐘等待通報時間。目前已有廿四處隧道建置該系統。