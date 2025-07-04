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7青年偕環團 提起氣候行政訴訟

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

七名青年昨偕同環境權保障基金會律師團，於台北高等行政法院前召開記者會並提起行政訴訟，要求環境部修正第三期溫室氣體階段管制目標的訴求，應以巴黎協定升溫情境下的碳預算為基礎資料，訂定二○二六年至二○三○年的完整目標，以落實世代正義。這也是台灣第一宗本土青年氣候訴訟。

在彰化溪州從事農業和補習班教職的青年廖崇倫表示，溪州原本盛產南瓜、西瓜，但風土變異已導致昔日榮景不在，即使改種耐乾旱作物也難以抵禦新移入的病蟲害，農民無計可施之下普遍以噴灑更強的農藥因應，卻是以犧牲自身乃至於消費者的健康為代價。

成大台文系學生吳冠陞也說，氣候變遷已非常真切地影響鄉村生活，讓自己深感不公的是，鄉村其實過著簡單、環保的生活方式，卻因地理位置較不利和缺乏資源，反而承受更大的氣候風險。

環境權保障基金會黃馨雯律師指出，環境部這次訂定第三期減量目標，只訂定二○三○年減量百分之廿六到百分之卅的目標，卻未訂定二○二六年至二○三○年的完整目標，除了違反氣候法第十條規定外，也違反巴黎協定應盡的減量責任。

環境權保障基金會律師羅芳晨說，本件由青年擔任原告提起訴訟，在於凸顯氣候法具有保護年輕世代的意旨。第三期階段管制目標不足，意味排碳額度透支和減碳義務過低，而延遲減碳將進而產生世代之間的不平等。

氣候變遷署長蔡玲儀強調，國家第三期溫室氣體階段管制目標都是依照氣候法來訂定並報行政院，無論是減碳企圖或淨零路徑都合乎國際氣候公約的精神和原則。

溫室效應 環團 青年

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