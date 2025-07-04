肺炎死亡率升 專家籲高危族群打疫苗

衛福部國人十大死因統計，肺炎連八年高居第三大死因，去年更是唯一標準化死亡率上升的疾病。衛福部疾管署統計，截至今年四月底，六十五歲以上長者僅百分之廿四點九已完成二劑肺炎鏈球菌疫苗接種，但仍有二一五萬人一劑都未接種。台灣疫苗推動協會表示，長者常擔心疫苗副作用不願接種，但疫苗都經安全性驗證，且肺炎鏈球菌又稱「最可怕細菌」，高危族群應速接種。

台灣感染症醫學會理事長張峰義說，隨著人口老化且長者多有慢性病，生命晚期常併發肺炎引起重症、死亡，且肺炎致病菌對多種常見抗生素具抗藥性，增加治療困難，為肺炎死亡率不降反升的原因之一。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，據調查，六十五歲以上長者不接種疫苗主因是擔心疫苗副作用，占百分之四十二點九，不信任疫苗者比率也達百分之廿八點六。他說，社區兒童百分之卅體內帶有肺炎鏈球菌，成人帶菌率雖低，但仍要避免接觸肺炎鏈球菌，除非「學魯賓遜漂流，或變成『來自星星的你』，到外太空去，否則幾乎很難避免接觸細菌」，建議接種疫苗提升保護力。

李秉穎表示，目前公費疫苗提供六十五歲以上、十九至六十四歲高風險族群，可完整接種一劑十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及一劑廿三價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，以獲完整保護，預防肺炎及相關嚴重感染症。

癌症希望基金會副執行長許怡敏說，許多癌友自認身體虛弱不敢打疫苗，但免疫力較差反而應接種疫苗保護，以防感染肺炎，提醒癌友和醫師討論癌症治療時，應一併討論接種疫苗必要性。