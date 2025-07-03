年輕型大腸癌 症狀多為排便異常

藝人豬哥亮、賀一航、余天女兒余苑綺等人，均罹患大腸癌病逝。台大醫院企劃管理部主任邱瀚模說，受新聞事件、名人效應層出不窮，不少年輕民眾因放屁頻率增加、腹瀉等症狀，懷疑罹患大腸癌至診間求醫，但要確診大腸癌，糞便潛血篩檢是關鍵，研究團隊正研究未來分析血紅素濃度，訂定不同檢測頻率，以利及早發現病灶。

受西化飲食、蔬菜攝取不足、不良生活習慣等影響，愈年輕族群大腸癌發生率愈高。邱瀚模說，研究顯示，四十五至四十九歲者大腸癌癌前病變「進行性腺瘤」盛行率，已逼近五十至五十四歲者，具顯著世代效應；臨床觀察，五十歲以下年輕型大腸癌病人症狀多為排便習慣異常，原因是腫瘤多靠近肛門處且病識感低，需花費更多時間確診。

邱瀚模說，目前公費糞便潛血篩檢只通知民眾陰性或陽性，研究團隊正研議，針對糞便潛血檢查的血紅素濃度，制定規則，讓民眾知道濃度多少應配合何種醫療處置，避免民眾過於焦慮。台大公衛學院教授陳秀熙也說，糞便潛血篩檢可分析受檢者糞便潛血濃度，濃度愈高者應加強篩檢，濃度較低者則可延緩篩檢，以精準篩檢為目標。

衛福部國健署今年一月一日起，下修大腸癌篩檢年齡層。國健署長吳昭軍說，截至六月底，擴大年齡層篩檢後人數達廿八萬人，推估今年大腸癌篩檢總量，不分年齡層將達二三○萬至二四○萬人次，恐衝擊大腸鏡篩檢量能，因此目前在部分醫院試辦，四十至四十四歲具家族史者可選擇大腸鏡篩檢，或先做糞便潛血檢查，結果呈陽性再做大腸鏡，將觀察此做法對大腸鏡檢量能影響，再做後續評估。